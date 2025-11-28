香港大火／中媒深夜發叉燒片 小粉紅竟酸：不是竹燒我不吃！

國際中心／張予柔報導



香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日發生嚴重「五級火警」火勢延燒超過16小時仍未完全撲滅，多棟大樓深夜持續冒出濃煙，現場一片焦黑，這場大火目前造成至少128人死亡（包括一名消防人員），令各界萬分悲痛。然而，悲劇發生後，中國官媒《人民網》在社群平台上傳一段「今晚吃叉燒」的影片，沒想到留言湧入大批小粉紅狂酸宏福苑悲劇。





中國官媒《人民網》在社群平台上傳一段「今晚吃叉燒」的影片，沒想到湧入許多中國網友惡毒留言。（圖／翻攝自Ｘ＠whyyoutouzhele）

許多中國網友寫下帶有嘲諷意味的留言「可惜火太大，我的港式叉燒焦了」。（圖／翻攝自Ｘ＠whyyoutouzhele）

據了解，《人民網》今日凌晨在影音平台上發布影片，內容以「睡了嗎？今晚吃叉燒飯，看看又不長肉」作為開場。原本與香港大火無直接關聯，卻在災難消息傳出後，湧入大量中國網友帶有嘲諷意味的留言，「史上最強雙子塔vs.現代最強宏福苑」、「叉燒不是竹子燒火做的我不吃」、「這叉燒不用竹筒考不正宗」、「可惜火太大，我的港式叉燒焦了」。

惡意留言的相關截圖被發布後，引起網友痛批冷血與不尊重災民。（圖／美聯社影像、Ｘ＠whyyoutouzhele）

長期揭露中國人權議題的帳號「李老師不是你老師」在社群發布相關截圖，引起網友痛批冷血與不尊重災民，紛紛留言「就算再怎麼討厭香港，官媒這時候搞這種小動作，也真是太卑鄙了」、「官媒帶頭譏諷，可有良知？」、「吃人血饅頭」、「平時有多自卑，才要對香港的災難說笑」。對此，《人民網》似乎已刪除該段影片，社群平台已無法找到相關內容，但截圖仍在各大社群平台瘋傳。

