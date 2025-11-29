香港大火「人禍」成分高 港人發起連署要求政府徹查究責

香港大埔宏福苑高樓住宅11月26日發生大火，27日仍在燃燒。路透社



香港大埔高樓住宅「宏福苑」26日發生大火，燃燒2天後撲滅，造成128人喪生。有香港民眾發起連署，列出四大訴求，要求港府徹查並追究責任。

香港民眾Minerva Chan等人於28日在請願網站Change.org發起連署「徹查大埔宏福苑火災」，列出四大訴求，包括持續支援受災居民，確保妥善安置；成立獨立調查委員會，全面徹查潛在利益輸送；重新審視工程監管制度，拒絕祭旗了事；全力追究監管疏忽，問責政府官員。

連署文開頭指出「政府失職害百姓，制度崩壞釀人禍。拒絕官式祭旗，給市民一個交代」，迄29日下午近3點，已有約9400人參與連署。

香港「獨立媒體」報導，連署發起人28日傍晚到大埔墟港鐵站派發傳單及收集連署，僅約一個小時，他們印製的1000多份傳單就發完，還有路過市民主動表示可以幫忙加印，「幫你派到去旺角東」。

發起人之一、24歲大學生Miles認為，此次大火是制度問題，稱以上四個訴求「好基本」，「政府不應該反對，如果這樣也反對的話，實在太過敏感了，實在是太不負責任」。

Miles表示，讓他站出來發起連署的主因是，27日晚間政務司司長陳國基公開稱，日後要以金屬鷹架取代竹棚架，令他感到憤怒。

他說：「當還沒有任何獨立調查開始，而且大樓裡連火都尚未熄滅時，政府已經開始去祭旗、尋找代罪羔羊，而這個代罪羔羊居然是大家都看到沒有倒下來的竹棚架的時候，我覺得這樣的事情真不開心和憤怒。」

宏福苑大火發生後，港府已先後拘捕3人及8人。首批27日被捕的3人是維修工程公司董事及顧問，3人29日獲准交保，12月上旬要向警方報到。

