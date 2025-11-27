香港大火「住戶上個月就提醒」了！擔憂工人抽菸惹禍 今仍難逃一劫

香港新界大埔的「宏福苑」住宅大樓周三（26 日）下午爆發嚴重的五級火災，至目前已造成 44 死、66 傷，尚有 279 人失聯。 圖：翻攝自 @Jason23818126 X 帳號

[Newtalk新聞] 香港大埔宏福苑26日下午發生五級大火，造成至少44人死亡，兩百多人失聯，火勢從昨日下午延燒到今（27日）仍未完全撲滅，由於大樓正進行維修施工作業，許多住戶質疑，工人在施工時頻頻抽菸導致火災，一個月前就有住戶貼文提醒大樓施工應火種，如今一語成讖。

根據香港01報導，香港警方及消防處表示，宏福苑大廈外牆的保護網、保護膜、一些帆布及塑膠布，懷疑未符合防火標準。另外，每層電梯廳窗外都有易燃發泡膠，不排除發泡膠是迅速蔓延的原因。

港媒指出，最初是由宏福苑宏昌閣外牆棚架最先起火，然後火勢一發不可收拾，蔓延到宏泰閣及宏新閣等樓，甚至燒入內部。

有民眾拍下大火前的大樓內不影片，疑似因堆積垃圾與外牆維護工人未熄滅的香菸肇事。在一個月前，有當地的民眾在臉書社團「宏福苑大維修苦主聯盟」發文表示「看見中環華懋大廈的棚架大火感到很憂心，提醒大家冬天一定要特別留意易燃物品」。

當時有人留言提到，「最重要的就是工人施工時不要抽菸」、「有居民也會隨手丟出菸蒂，真的好危險！」未料，過了一個月，大火幾乎將整個社區都燒光。

