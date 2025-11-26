香港大火！住戶第一視角曝光 他疑嗆到狂咳急關窗

香港大埔宏福苑宏昌閣於11月26日下午發生嚴重火災。（圖／東森新聞）





香港大埔宏福苑宏昌閣於11月26日下午發生嚴重火災，造成多人死傷，其中一名年僅37歲的消防員在救火行動中不幸殉職。一名網友上傳疑似是由裡面的人向外拍的影片，只見煙霧迷漫，拍攝者不斷咳嗽，隨後趕緊關閉窗戶。

這場火警於今日下午2時51分首次報告，最先起火的疑似是宏昌閣的外牆棚架，隨後火勢藉由棚架作為媒介，迅速蔓延至相鄰的宏泰閣、宏新閣等多座樓宇，多棟大樓被波及，火光熊熊，濃煙沖天。

消防處在接獲報案後立即展開灌救，但火勢之猛烈迫使處方多次升級火警級別，從三級再升為四級，最終在晚上6時許升為嚴重的五級火警，持續與火神搏鬥。

在現場，由於火勢過大，不時有火焰從窗戶噴出，大量的火舌及雜物從高處跌下，消防人員在外圍不斷噴水灌救，目前已知13死16傷。最令人悲痛的是，一名37歲的消防員在執行職務時不幸殉職。

有網友在社群平台上傳了一段懷疑是由其中一個受災單位向外拍攝的驚險片段。畫面中可見，拍攝者打開窗戶時，窗外已經煙霧瀰漫，有棚架圍網正在劇烈燃燒。隨後，拍攝者疑因難抵濃煙熏嗆，連忙關上窗戶，並隨即發出咳嗽聲，讓人感受到當時火場內的危險與無助。

