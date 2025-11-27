香港大火 保安局長：維修工程物料受火蔓延快不尋常
（中央社記者張謙香港27日電）香港歷來最為嚴重之一的宏福苑大火，迄今造成55人死亡。該屋苑正進行大維修，香港保安局局長鄧炳強表示，大廈外牆維修物料受火後，蔓延速度比合規格的物料快，這是不尋常的。警方已以涉嫌誤殺拘捕維修公司3名高層。
這場大火昨天下午3時左右在宏福苑發生，該屋苑已有42年歷史，有8幢大樓及近2000個住房；火警發生前，該屋苑正進行外牆維修，所有大樓外牆因此搭建了竹棚及蓋上保護網等。
昨天火災發生後，一發不可收拾，在竹棚之間蔓延至各大樓，有7幢大樓起火，之後又觸發樓內許多住房起火，有如「火燒連環船」，而消防處也逐步把大火由三級升至最為嚴重的五級。
截至今天清晨，這場大火已大致受控，但仍有零星住房在強烈焚燒，濃煙密布。
行政長官李家超今天凌晨率領主要官員召開記者會，對大火導致大量傷亡感到極度難過，並透露仍有279人失聯。
保安局局長鄧炳強說，消防員在滅火和救援過程中，發現有關大廈外牆的保護網和保護膜、一些防水的帆布和一些塑膠布受火後，蔓延程度遠比一些合規格的物料猛烈，蔓延速度也較快，這是不尋常的。
警方則於凌晨拘捕了3人，指他們涉嫌誤殺。據公布，3名被捕者是負責宏福苑維修的工程公司負責人，包括兩名董事及一名工程顧問。
香港執業安全師學會會長李光昇早上接受香港電台訪問時說，有理由相信，涉事的竹棚網沒有阻燃性質，以致火勢蔓延得如此快。（編輯：陳鎧妤/朱建陵）1141127
