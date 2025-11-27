香港大火！倫敦葛林菲爾塔大火 8年前因易燃建材釀大禍

香港「宏福苑」發生大樓火警，讓人回想起八年多以前英國倫敦所發生的「葛林菲爾塔」大樓火警。（圖／翻攝自 google maps）





香港「宏福苑」發生大樓火警，造成慘重傷亡，讓人回想起八年多以前英國倫敦所發生的「葛林菲爾塔」大樓火警，當時造成72人死亡。而這兩起大樓火警竟然有許多相似之處，大樓都在進行外牆翻新工程，而且都使用不符規定的易燃材料，作為包覆層。

深夜中一棟高樓起火燃燒，24層樓高的公寓大樓，整棟樓被燒成大火柱宛如人間煉獄，景象相當駭人。

火災現場民眾：「退後退後。」2017年6月14號英國倫敦西部的「葛林菲爾塔」，當地時間凌晨一點多獲報火警，火勢來得又猛又快，有住戶用床單綁成繩索垂降逃生，甚至有人情急之下從13樓一躍而下。

廣告 廣告

目擊者：「我看到有人跳窗逃生，真的很瘋狂。」

根據事後調查發現，起火點是四樓廚房的一部故障冰箱，使用易燃的塑膠材質隔板，不過大火會在兩個小時內迅速蔓延整棟樓，和一項致命因素有關。

時任英國貿易部長漢茲（2017，6，18）：「我的了解是，這棟大樓包覆的建材不符合英國建築法規，正如新聞所報導的。」葛林菲爾大樓火災發生時已經有43年歷史，當時大樓正在外牆翻修，也就是「拉皮」工程，因此用了許多易燃鋁板作為隔熱層，沒想到因此釀成大禍。

時任國會議員拉米（2017，6，18）：「人們失去了房子，我也失去了朋友，我們認為這是一起罪行。」

除了大樓老舊，翻新外牆使用易燃材料，葛林菲爾塔大火和香港宏福苑大火還有幾點驚人相似之處。新聞主播：「這名老翁出不來，我們看到他揮舞布條，不時打電話求救。」

葛林菲爾塔是密集的集合住宅大樓，住戶多為低收入家庭以及長者，許多老年人逃生困難，再加上深夜發生火災，多數人已入睡，因此死傷比宏福苑更慘。

倖存住戶：「我帶著我的孩子，趕快跑出來，但問題是根本沒有，火災警報。」

葛林菲爾大火發生時火災警報器失效，住戶無法及時逃生，時隔八年，兩場大樓火警卻燒出同樣問題，真的讓人唏噓。

更多東森新聞報導

宏福苑遭大火吞噬 災民批：救援太慢、警鈴沒響！

香港宏福苑大火延燒7棟樓 美、英、日媒關注報導

不斷更新／香港惡火44死 3人遭逮他被「黑布蒙頭」帶走

