香港大火／假台人PO「101煙火照」嘲諷！黃捷不忍了

香港大埔宏福苑社區26日發生5級大火，火勢延燒多達7棟大樓，造成至少55死、72人送醫，更有超過200人一度失聯，慘烈災情造成各國高度關注，當中包括台灣，然而正當所有國人關心香港大火之際，竟出現有心人士假冒台灣人用「101煙火照」嘲諷，對此，民進黨立委、台港友好連線會長黃捷嚴正譴責這種行為，強調這並不代表台灣多數民意。

香港大火有網友惡意分化，黃捷PO截圖痛批「絕對不代表多數台灣人」。（圖／翻攝自黃捷Threads）黃捷作為台港友好連線會長，「我也要提醒大家，網路有少數極端帳號，在嘲諷苦難、離間台港情誼，這段時間，我看到更多的是台灣朋友真摯的關心、祈福與支持。這份溫暖，我相信香港人都感受得到」，她最後誠摯為香港祈福、天佑香港。留言區她PO出惡意拿「101煙火照」嘲諷的網友截圖，並嚴正譴責極端的帳號刻意分化，強調「絕對不代表多數台灣人」。

香港大火／假台人PO「101煙火照」嘲諷！黃捷一動作痛批：試圖離間台港情誼

有網友發現，該帳號自稱是「中國台北人」引發質疑。（圖／美聯社影像）

這支惡意造成分化的帳號，也引發網友怒火，有網友查到該帳號不僅以日本電話號碼註冊，更曾自稱是「中國台北人」，引發「境外網軍」或「假台灣人」的質疑，刻意分化台港關係的意圖非常明顯，對此，不少台灣網友痛批「根本不是台灣人，閉嘴！不要在那邊假裝是台灣人！」、「台灣人沒有人會說自己是中國台北！」、「不要來這邊挑撥離間，氣死！」，也有人指出這些帳號是中國的網軍，要香港網友別被惡意操弄的情緒影響。





