香港大火／全港悲痛…香港立法會選舉7日仍照常舉行 李家超稱：化悲憤為力量

11月26日香港發生住宅大樓「宏福苑」五級大火，奪走逾150條人命，數千人無家可歸，香港政府宣布中止所有由政府主辦的慶祝活動，香港立法會議員的選舉宣傳活動也自當時全面暫停。不過香港特首李家超說，12月7日的立法會選舉仍會如期舉行。

大埔宏福苑世紀惡火讓全港同感悲慟，許多娛樂活動因而取消或延期，選舉宣傳工作也在事發後就暫停進行。外界也關注，在這樣的社會氛圍下立法會選舉是否如期舉行？特首李家超今（2日）在行政會議前記者會給出正面答案。

李家超：讓新議員帶著傷痛和深刻使命、和政府一起改革

李家超說，立法會議員就是改革夥伴，這次大火讓大家感受到共同的傷痛，必會和政府一起推動改革，盡本分制定有關法律。選出新的議員是重建路上很重要的一步，支援、救援工作不會停止，必須繼續前行，才能化悲憤為力量，如期完成立法會選舉是對法治精神的尊重和遵守，也是對社會穩定的有力支撐，很多工作都需要立法會審議、批准、制定法律才能落實，才是對香港負責任的態度。

李家超表示，新一屆的議員會在經歷重大的悲痛後進入議會，將帶著深刻的使命，政府會和新一屆立法會帶著傷痛的力量，立即投入改革工作，這次大火帶來許多制度的反思，新當選的議員將和政府一起攜手修法、撥款，做好制度的改革及復原重建的工作。

