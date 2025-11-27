香港大火／別再摀濕毛巾！消防公開「3步」保命關鍵

生活中心／林依蓉報導

香港新界大埔區宏福苑社區在26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，釀成44人死亡、279人失聯的重大悲劇。這起事件再次凸顯火災正確逃生知識的重要性。新竹市消防局隨即曝光最新的「保命3步驟」與「關門避難」原則，更點名民間廣為流傳的「濕毛巾摀口鼻」行為，不僅效率低、增加呼吸困難，甚至可能因耗費寶貴時間而成為致命陷阱。因此，消防單位呼籲民眾必須立即修正傳統觀念，才能避免憾事發生。

香港大火／別再用「濕毛巾」摀口鼻！消防局曝「保命3步」點名致命陷阱！

火災逃生避難流程（圖／取自內政部消防署網站）





過去許多人認為「濕毛巾摀口鼻」為火場標準的保命SOP，但新竹市消防局指出，濕毛巾不僅無法有效阻擋濃煙及一氧化碳，甚至會阻礙呼吸、耗費逃生黃金時間而更為致命。針對香港火警慘案的警示，消防局隨即公開火災應對的「保命3步驟」：「示警」、「應變」、「報案」。同時特別強調，火場濃煙上升速度極快，每秒可竄升3到5公尺，因此逃生方向務必是「往下跑」，切勿往上逃生。

第一步：發現火勢後應先大喊「發生火災了！」提醒所有周邊人員

第二步：據火勢狀況做出「往下跑」或「關門避難」的適當應變

第三步：確認人身安全後，才能撥打119報案





火場內「不可」浪費時間尋找濕毛巾摀口鼻逃生（圖／取自內政部消防署網站）

若火警發現得太晚，濃煙已瀰漫或逃生動線被封鎖時，且身處的房間具備耐燃建材與實心門等條件，這時應採取「關門就地避難」。具體作法是利用封箱膠帶或毛巾、衣物塞住門縫，並連同冷氣或空調通風口一併封住，避免煙霧滲入，再到窗邊對外求救。家醫科醫師施子健指出，火場黑煙溫度高達數百度，且含大量致命一氧化碳與有毒氣體，因此首要原則是「遠離黑煙」。針對避難場所的選擇，新竹市消防局則嚴正呼籲民眾「切勿躲浴室」，因為台灣及港澳地區浴室多為易熔的塑膠或玻璃門，且常設有通風孔，在高熱下極易破損使濃煙迅速侵入，加上窗戶狹小、水量不足，不利於逃生與求救，恐將自己置於險境。面對火災的瞬息萬變，民眾務必將精力集中於正確的判斷與應變，才能在危機中確保生命安全，避免憾事發生。





原文出處：香港大火／別再用「濕毛巾」摀口鼻！消防局曝「保命3步」點名致命陷阱！

