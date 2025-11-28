香港大火／勇消殉職！10年女友淚別：好想再牽你的手

國際中心／王靖慈報導

香港大埔「宏福苑」大樓26日晚間爆發 17年來最嚴重的「5級大火」，至今終於進入滅火尾聲，目前已造成至少94人死亡、70人受傷，還有上百人失蹤。期間一名37歲消防員何偉豪在救災時不幸殉職，更令人鼻酸的是，他本預計下個月就要與愛情長跑多年的女友結婚，如今永遠回不了家。近日他女友也在社群發文，以短短68字訴說心碎，引發香港民眾於留言區哀悼。





香港大火／勇消殉職「下個月娶妻」夢碎！10年女友心碎別：好想再牽你的手

何偉豪女友痛心發文。（圖／翻攝自消防員女友IG）

香港大火／勇消殉職「下個月娶妻」夢碎！10年女友心碎別：好想再牽你的手

何偉豪常於IG曬出與女友的甜蜜合照。（圖／翻攝自消防員IG）





昨（27）日與何偉豪交往10年的女友於個人IG發文，痛心寫下：「多謝大家的關心…我都有看到。嗯…我的superhero任務已經完成，返回到氪星啦～你是我的驕傲！」，隨後表示：「但是對不起，我想向大家請一個小假期，因為…我真的還無法接受。我好想好想能再牽著你的手…」，短短68字令人鼻酸與揪心。而根據香港消防處指出，曾任機場特警的何偉豪加入消防隊已有9年資歷。他於下午3點01分抵達火警現場，隨即深入地下進行救援。然而，不幸在3點半失聯。直到下午4點01分，救援人員在宏昌閣對面空地發現他時，何偉豪已臉部燒傷，經送醫搶救後，最終仍宣告不治，英勇殉職。





香港大火／勇消殉職「下個月娶妻」夢碎！10年女友心碎別：好想再牽你的手

網友留言為何偉豪哀悼，也鼓勵何偉豪女友能好好休息。（圖／翻攝自消防員女友IG）





貼文曝光後，直至現在湧入9.6萬人觀看，不少網友留言打氣願意陪伴她度過最艱難的時期，紛紛送上安慰：「全香港人都好心痛，希望你慢慢振作起來，take care」、「我相信他會是全世界的驕傲，他也會希望你能早點重新站起來！還有很多人關心你、支持你 ， 加油」、「很多人都非常關心你！我知道這一切真的很難承受，你想休息多久都可以！好好讓自己放鬆一下吧」、「給你一個大大的擁抱，不要為自己的恢復設定期限，無論你什麼時候回來，我們都會在這裡等你」，也希望大火悲劇不要再擴大。





