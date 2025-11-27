香港大火／包商黑歷史曝光！網批「報價貴6億」為省錢出事

國際中心／徐詩詠報導



香港大埔宏福苑高樓社區五級奪命大火，已造成至少雙位數傷亡、逾200人失蹤。而涉事的施工承包商「宏業建築工程有限公司」，過往黑歷史陸續被網友翻出，其中包括施工與棚架方面的訴訟，更有人指出這次意外恐怕和人禍脫不了關係。





香港大火／宏福苑「包商宏業建築」黑歷史曝 網批報價貴6億為省錢出事

該起意外釀雙位數傷亡，破2百人失蹤。（圖／美聯社提供）對於宏福苑發生的憾事，有香港網友拍片質疑，該場災難背後，包商向社區收費3.3億港幣（約13億台幣）天價，比當時競標的對手足足貴出1.5億港幣（約6億台幣）之多，稱該公司收費「頂級」，用料卻是「致命」。該網友指出，專家曾警告包商使用易燃棚網代替阻燃網，其中差價利潤高達400萬港幣（約1611.7萬台幣）。更有人實測證明包商使用的同類型棚網屬易燃，但遭當局無視。甚至有該區議員黃碧嬌斥責，質疑棚網的言論是「妖言惑眾」。該網友大為不滿表示：「如今施工的各種缺失真的釀禍，得用更多寶貴的人命來換。」

該網友點出，火勢會如此巨大和包商使用易燃棚網脫不了關係。（圖／美聯社提供）





根據《文匯網》報導，負責宏福苑外牆施工的包商「宏業建築工程有限公司」，該公司於2004年6月成立，距今已成立21年，現任董事為侯華健及何建業，侯華健是公司唯一股東。侯華健另外持有7間仍註冊的公司。宏業建築曾捲入多起違反建築（安全）法規及勞資糾紛的案件。2022年6月，該公司因沒有確保工人在監督下進行架設、更改或拆卸棚架工作，且沒有確保在工作場所提供及／或維修安全出口遭裁罰；2023年，宏業建築因未確保棚架已由合資格人士定期檢查而遭起訴。

















