香港大火／台粉專喊宏福苑像無限城 2次道歉回7字又被罵

國際中心／楊佩怡報導

香港新界大埔宏福苑26日發生香港數十年來最嚴重的火災，目前救援行動尚未落幕，死傷人數也持續攀升，最新死亡人數增至94人、78人受傷、近300人失蹤。就在各界沉浸在悲傷之中，竟有台灣粉專在網上發文稱火災現場猶如「鬼滅無限城」，被炎上後才緊急刪文，香港網友更是怒批：「我們香港人有笑你們花蓮嗎」；昨晚粉專再度發出道歉聲明，卻又因「這7字」，引爆網友怒火。





香港大火／台粉專稱宏福苑燃燒畫面像「鬼滅無限城」！2次道歉喊：不會停更

香港宏福苑大樓陷入火海，卻有台灣粉專發文稱像「鬼滅無限城」。（圖／翻攝自X平台）

廣告 廣告

在Threads上擁有9千多名粉絲的粉專「XT─台灣專屬社群情報站」，在香港大火發生後，竟發文附上《鬼滅之刃》截圖並寫下「無限城？」，結果貼文曝光後，立刻引發網友不滿，甚至連香港網友都痛心留言「我們香港人有笑你們花蓮嗎？地震多次有笑嗎？沒有香港人到花蓮幫忙嗎？」、「你這是二次傷害，也令好多香港人更傷心」、「言論自由得來不易，但言論自由的前提是要遵守道德規範，希望你明白」。

粉專發現自己被撻伐後，立刻發文道歉喊：「各位對不起，剛剛我把香港大火現場比喻成鬼滅無限城，這真的超白目。那裡已經死了很多人，我不應該開這種玩笑，身為一個有一定粉絲數的台灣帳號，講出這種話真的很丟臉」。不過道歉文一出，網友們還是不買單，被問到當初說發文的心態時，粉專則回「就看到影片，腦海馬上浮現，我就沒多想就發了，我現在知道錯了」。

香港大火／台粉專稱宏福苑燃燒畫面像「鬼滅無限城」！2次道歉喊：不會停更

香港宏福苑5級大火燒毀7棟大樓，已有94人不幸罹難，日前救援行動還在進行（圖／翻攝自X平台）

眼看爭議持續延燒、罵聲不斷，該粉專再次發文道歉：「我知道一句道歉不能抹掉那些不當的話，也理解大家的憤怒。但持續互相攻擊對誰都沒好處，這件事我已經認錯、會記住教訓。希望大家各退一步，把力氣留給真正需要關心的香港傷者和家屬。繼續糾結在這裡，對他們沒幫助，對我們彼此也是消耗。退一步海闊天空，我們都能做得更好」。卻沒想到，最後說的「退一步海闊天空」再度激起網友怒火，紛紛痛批他「各退一步？當初留言怎麼不先想過？」、「各退一步你X啦，自己作錯還在檢討別人，你真的活該被罵欸」、「第N次見到有人自己犯錯過後還希望大家一起檢討的」。而粉專也在留言區補充申明，這是最後一次對此事件發表回應，接下來會繼續正常更新，且不會停更。









原文出處：香港大火／台粉專稱宏福苑燃燒畫面像「鬼滅無限城」！2次道歉被罵喊：不會停更

更多民視新聞報導

日本歌手吉他貼「台灣國旗」！小粉紅鬧事遭1句話秒殺

香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出

香港大火／為何要用「竹子搭鷹架」？港營建商解答了

