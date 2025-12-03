香港大火！吳宗憲沉痛證實澳門演唱會取消 「票已賣光、主辦慘賠」

吳宗憲證實本月底澳門演唱會因為香港大火取消演出。（圖／侯世駿攝）

吳宗憲原訂於12月27日在澳門舉行《吳宗憲JACKY WU「2025臭男人 演唱會」》巡迴首站，未料今（3日）突然傳出演唱會取消的消息。對此，吳宗憲語氣沉重表示，因香港宏福苑大火造成至少156人罹難、30人失蹤，傷亡慘重，這場突如其來的天災意外，讓這場原本滿座的演出被迫喊卡。

吳宗憲說：「對喔，因為香港大火，里有殯，不巷歌。」更坦言言，原本的演唱會氛圍充滿歡樂與娛樂性，與目前的社會氣氛極度不符，「實在是很讓人難過，而我的演唱會又充滿了歡樂的氛圍，真的不適合。」

對於是否延期、何時補場？吳宗憲表示同樣在等待主辦單位決議，目前尚未收到確切通知。他透露，團隊其實早已完成彩排，「我們這邊都已經彩排完畢了」。被問到票房狀況，他也無奈證實：「對啊，票都賣光了，主辦單位損失很大。」

