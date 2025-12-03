香港大火…吳宗憲賠大錢緊急取消澳門演唱會！親吐背後原因

記者鄭尹翔／台北報導

原訂於12月27日在澳門舉行的「綜藝不朽 吳宗憲・臭男人演唱會 澳門站」本週突然無預警取消，引發大批粉絲錯愕。天王吳宗憲（憲哥）接受三立新聞網訪問也親自證實消息，並坦言延期背後原因，是因為近日香港重大火災造成嚴重死傷，基於尊重與哀悼，認為此時不宜舉辦歡樂性質活動。

吳宗憲取消澳門演唱會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

這場演唱會是吳宗憲近年精心打造的新作品，內容已全部彩排完畢，門票更早已銷售一空，證明憲哥人氣依舊強勁。因此臨時宣布延期，讓許多支持者十分錯愕。

吳宗憲受訪時語帶無奈地表示：「對喔，因為香港大火……里有殯，不巷歌。」以台語道出心情，認為在悲劇發生的時刻，演出歡樂氛圍的節目並不合適。他進一步說：「演唱會取消，真的很難過。現在主辦單位（寶弟）忙著退票，損失也很大。」

至於新日期何時公布？憲哥坦言一切仍未確定，「我們可能要等他們（受災者）先安頓好，再來安排後續。」他也透露，團隊原本已準備好迎接滿場觀眾，如今只能暫時按下暫停鍵，期待在更合適的時間與粉絲見面。

