香港大火！周潤發、楊紫瓊出席「恐生變數」 MAMA製作組急開會大幅重編

娛樂中心／綜合報導

MAMA今年將於28、29日在香港舉辦。（圖／翻攝自IG）

香港大埔區宏福苑昨（26）日爆發嚴重火災，火勢一度吞噬社區多棟大樓，截至27日清晨已造成至少44人死亡、近300人失蹤，其中包含一名消防員。沉重災情震動全港，也讓原訂28、29日於啟德體育館舉行的「2025 MAMA Awards」頒獎典禮陷入不確定狀態。

因香港大火，周潤發出席MAMA恐生變數。（圖／翻攝自IG @mnet_mama）

今年 MAMA 最受矚目的亮點之一，就是邀請到周潤發（發哥）擔任壓軸嘉賓，以及奧斯卡影后楊紫瓊登場亮相。然而在宏福苑大火後，兩位重量級巨星是否仍如期現身也成為變數。韓媒分析，以兩人皆為香港象徵性巨星，此刻是否出席，不僅影響典禮的調性，更牽動香港本地輿論與觀感；製作組已就流程、拍攝畫面等細節緊急討論可能的調整方案。

廣告 廣告

楊紫瓊出席MAMA恐生變數。（圖／翻攝自IG @mnet_mama）

不過根據《MyDaily》稍早報導最新進度，典禮將以更加莊重方式呈現，避免與災情氛圍產生落差。距離典禮僅剩一天，網路上隨即掀起「是否應取消」的激烈討論，不少香港網友直指在全城哀戚的氛圍下舉辦大型音樂盛典「真的很怪」，甚至擔心若強行照辦「肯定會被罵爆」。

原定MAMA與會嘉賓。（圖／翻攝自IG @mnet_mama）

MAMA 製作組在火災發生後第一時間進入緊急會議狀態。《每日體育》報導指出，雖然啟德體育館距離火災現場約20公里，但事件規模過於龐大，製作組昨晚連夜討論是否調整流程、縮小規模，甚至研判是否需要取消涉及火焰、爆破等高調特效的舞台演出。

韓媒指出，節目組目前已開始全面「重寫腳本」，包含主持台詞、影片內容與舞台動線都必須重新製作。多數團體原訂有火焰特效，被列為首波檢討項目，典禮氛圍也朝「悼念罹難者、避免過度歡樂」方向調整。

更多三立新聞網報導

MAMA遇香港大火！大咖韓團在港待命 製作組緊急大改流程：1特效恐全撤

韓男團成員遭瘋狂粉絲「跟蹤進廁所」！從10樓丟寵物狗 他嚇瘋：太恐怖

泰國GL三大女神要來了！「首次海外合體」獻台灣 見面會超寵粉福利曝光

翹臀珍飛印度「當婚禮歌手」！單場酬勞竟有6400萬 新人超狂家世曝光

