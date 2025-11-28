香港大火／善款已逾40億！澳門捐1.2億 李家超宣布每戶發4萬應急、下週再發生活津貼

香港宏福苑大火造成嚴重災情，特首李家超近日開會後宣布相關因應措施。（翻攝自李家超臉書）

香港新界大埔宏福苑26日的世紀惡火已帶走128條人命，7棟大樓的火勢終於在今（28日）大致撲滅，然而許多居民的家園一夕被燒毀，至今無家可歸，來自各界善款昨起紛紛湧入，單日即破10億港元（約新台幣40億元），香港特首李家超表示，將即時向每戶派發1萬港元（約新台幣4萬元）應急補助金，香港政府下週起也將提供每戶5萬港元（約新台幣20萬元）的生活津貼。

災民每戶先發1萬港元 港府慶祝活動都喊卡

綜合香港媒體報導，香港宏福苑大火造成嚴重災情，香港特首昨向媒體說明情況指出，香港特區政府已成立「大埔宏福苑援助基金」，並投入3億港元作為啟動資金，接受來自個人和機構的捐款。李家超也表示，已及時向每戶災民派發1萬元的應急補助金，並安排旅館等1,000個過渡性住所提供居民住宿。

李家超說明，香港政府未來一段期間內舉辦的慶祝活動將全面取消或延期，政府官員也會減少出席非必要公開活動，聚焦處理善後工作；港府為此成立三個工作組，包括以政務司司長為首的「調查及規管工作組」、由政務司副司長主持的「緊急支援及募捐工作組」，以及由財政司副司長主掌的「應急住宿安排工作組」。

死者家屬慰問金20萬港元 下週每戶再發生活津貼

港府青年事務局局長麥美娟今下午到大埔探望居民後受訪表示，港府昨天成立的「大埔宏福苑援助基金」截至今下午5點，收到來自各界的5億港元捐款，加上啟動資金已有8億港元。

麥美娟進一步指出，港府將提供給火警死者家屬20萬港元（約新台幣80萬元）的慰問金，政府會安排專人協助喪葬事宜；政府下週起也會向災民家庭提供每戶5萬港元（約新台幣20萬元）的生活津貼。

各界善款湧入 澳門今也捐款助救災重建

根據香港《文匯報》統計，來自香港、中國大陸的企業昨日已迅速響應賑災，有些捐錢、有些捐物資，也有些以旗下事業提供災民或消防、救難人員協助。包括李兆基基金、九龍倉、馬雲公益基金會、騰訊、滙豐等企業在內，光是27日的捐款金額就已經超過10億港元，目前持續增加當中，澳門特區政府今也透過澳門基金會，向港府捐助3,000萬港元（約新台幣1.2億元），協助宏福苑火災的救援及重建工作。

