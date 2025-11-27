香港大火／增至55死！港星「趁亂賣保險」遭炎上
娛樂中心／周孟漢報導
香港新界大埔屋苑「宏福苑」昨（26）日晚間發生堪稱史詩級的5級火警，火勢延燒7棟大樓，截至目前，已有至少55人死亡（包括一名消防人員），另有72人受傷，當中有15人生命垂危，以及至少279人失蹤。眼看香港陷入一陣悲痛，香港男演員林子幸竟藉機推銷保險，想大賺災難財，引來不少網友開轟，他也火速做出回應。
香港新界大埔屋苑「宏福苑」昨（26）日發生史詩級5級火警。（圖／美聯社提供）
過去曾出演多部香港經典戲劇的香港演員林子幸，在昨（26）日香港發生大火期間，竟在社群貼出推銷保險的相關內容，雖然開頭寫下「今天看到新聞，心裡真的很沉重」，但下秒卻表示「意外來得太突然，生命的脆弱讓人不禁反思：一萬和萬一，誰先到來，沒人知道。但我們能做的，是提前準備、做好風險管控， 為自己、為家人，留下一份保障與安心」。
香港演員林子幸在大火期間PO出推銷保險文。（圖／翻攝自IG ＠actorwilliam）
林子幸接著強調「保險不是推銷，是陪伴任；財策不是冷冰冰的數字，是對未來的愛與責任」，並在文末表示「珍惜每一個平凡的日子， 熱愛每一個還能擁抱的瞬間， 讓我們在不確定的世界裡，活出確定的溫度」。
林子幸推銷文引發網友砲轟。（圖／翻攝自IG ＠actorwilliam）
文章曝光後，立刻引來諸多網友不滿，認為林子幸是在賺「災難財」、「死人財」，紛紛留言砲轟，事後林子幸火速發文澄清，「該訊息僅限於我個人朋友圈，並非公開推廣；發文初衷是出於對事件的關注與對朋友們的關心，希望大家提高風險意識；期間並無銷售任何產品或進行任何商業行為。我深知，在災難面前，最重要的是尊重與同理。若我的表達方式引起誤會或不適，我在此向所有受影響人士誠懇致歉！」。
林子幸發聲明澄清。（圖／翻攝自IG ＠actorwilliam）
林子幸在文末強調，「我尊重每一位消防員的付出、每一位市民的感受，也會以更謹慎的態度處理未來的言論。亦對每一位的遇難者及家庭致以深切的慰問，對任何一位看到某報導而產生誤會或感到受傷的任何一位致以歉意。感謝大家的理解與包容！」。
不過，即便林子幸澄清、道歉，網友們依舊不領情，開嗆「平時不表達？這時候才來表達？」、「有幫你老母買保險嗎？應該很快有得賠」、「中國香港演員，有沒有幫自己買多幾份保險？」、「憑什麼你道歉就要被原諒」。
香港TVB發聲明切割林子幸。（圖／翻攝自TVB臉書）
而在稍早，香港TVB火速做出聲明，表示「本公司與該人士並無任何關聯，該人事行為亦不代表本公司立場」，對於相關報導深感遺憾，並對任何利用社會重大事故或他人不幸事件作為宣傳之行為予以強烈譴責，對宏福苑火災事件中之死傷者及其家屬致以最深切慰問，並呼籲公眾及媒體以嚴肅態度報導有關災難事件，切勿為追求流量或矚目效應而散播不實資訊或誤導性內容，再度強調「TVB對於任何關乎人命傷亡的事件，皆以最嚴肅態度處理，絕不容許任何人士以本公司名義發表不當或具誤導性言論」。
原文出處：香港大火／宏福苑5級火警「增至55死」！這港星「趁亂賣保險」遭炎上：賺災難財
