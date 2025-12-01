香港大火／大逆轉！最新棚網送驗結果「7樣本不合格」 死亡人數增至151

香港大埔宏福苑大火究責，當局發現有7個棚架護網的阻燃標準不合格。（東方IC）

香港大埔宏福苑五級大火燒毀居民家園，截至今（1日）下午最新統計已累計151人死亡。外界關注到底為何會造成火燒7大樓如此嚴重的災情，先前保安局長鄧炳強曾聲稱，初步送驗的結果「棚網」是有達阻燃標準的，然而今公布的最新結果卻出現大逆轉。

宏福苑中的「宏昌閣」大樓11月26日疑似因為低樓層的施工棚架護網起火，火勢迅速延燒到其他大樓，造成嚴重傷亡，保安局長鄧炳強11月28日稱，初步化驗棚網的材質，確實達到了阻燃的要求，然而包圍大樓窗戶的發泡膠板則是高度易燃，才造成火勢蔓延得如此快速。

新採樣結果大逆轉 7樣本未達阻燃標準

然而政務司司長陳國基今公布，在宏福苑宏泰閣、宏智閣、宏道閣、宏仁閣等4大樓取得的20個棚網樣本，有7個未達到阻燃測試標準要求。

鄧炳強指出，疑似有人將不合標準棚網混入使用，調查人員在屋苑高中低等20個不同的地方樣本，隨手取得的樣本合格程度較大，取得難度高的地方不合格機率較高。

疑因樺加莎受損 廠商買不合格棚網魚目混珠

廉政專員胡英明則表示，此案目前已拘捕12名涉案人員進行調查，疑似因為7月的樺加莎颱風襲港後，造成原有的棚網受損，供應商買了新的棚網替換，但這批棚網卻未達阻燃標準，為了應付抽查她們另外買了有達阻燃標準的棚網，安裝在比較低的樓層魚目混珠，獲得測試通過。

大學生提究責火警4訴求 遭拘捕後獲保釋

詳細案情仍待進一步調查釐清，而先前被中大學生關靖豐提出究責的4大訴求後，被香港國安處以意圖煽動拘捕，傳出今以獲准保釋、離開警署。

