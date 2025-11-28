香港大火／失聯仍多！看遺體照片認屍 家屬找嘸人淚崩

香港宏福苑大火、罹難者和失聯者眾多，港警成立臨時認屍間，讓家屬透過遺體的照片認屍，照片下方標註了遺體被發現的樓層、個人隨身財物，希望能協助家屬找到失聯親人。不過也有許多家屬，跑了好多地方都找不到遺體，在現場哭到泣不成聲。

香港宏福苑大火讓許多家庭破碎，許多家屬跑了好多地方都找不到親人遺體，哭到雙眼紅腫。（圖／TVBS）

香港宏福苑大火，許多居民依舊失聯。港警在大埔社區活動中心臨時成立認屍間，心急如焚的家屬急著排隊看照片認屍，希望能發現親人下落。

有的家屬疑似沒找到失聯的親人，離開時不斷拭淚，現場還不時能聽見啜泣聲。港媒報導，進入認屍間後，政府單位會提供一批照片，男女罹難者分開，各有 30 到 40 具遺體。每張照片下方註明發現遺體時的資訊，例如樓層單位、遺體旁的個人財物等。許多人哭到雙眼紅腫，因為找到遺體，也代表最後一絲希望破滅，心裡的糾結和痛苦難以言喻。

失聯民眾家屬：「理性地說，這意味著沒有希望了。希望只是指心中懷有希望，僅此而已，對吧？想想看，已經過去這麼久了。」

痛心疾首的家屬不想被鏡頭拍到臉，志工拿著外套築起人牆遮擋。不過，也有家屬勇於面對鏡頭，對外界控訴港府辦事效率低落。

失聯民眾家屬：「我認出這張照片裡可能是我父親的遺體，我父親的遺體仍然下落不明。這裡的行動以及所有的一切，我不確定這裡的部門劃分是什麼，也不知道在這裡幫忙的人都是誰。這麼多人來幫忙，但我感覺沒什麼用。」

TVBS 記者問到的這位阿姨，則是急得哭紅了雙眼，因為弟弟和兩個姪女都住在宏福苑，現在下落不明。

失聯民眾家屬：「沒有，這幾天都找不到。還有我姪女，這幾天都找不到，很擔心。」

民眾遙望大樓，帶著白色花束靜靜悼念。這場釀成上百人死亡的悲劇，讓許多美滿家庭從此天人永隔。

