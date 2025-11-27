香港大火／奪命惡火吞噬7棟樓 「最美港姐」心碎目睹奶奶家被燒毀

謝嘉怡在IG曝光宏福苑遭火海吞噬的畫面，心碎表示自己只能眼睜睜看著奶奶的房子在熊熊烈火中燃燒。（翻攝自IG@lisamarie_tse）

香港新界大埔的高樓住宅「宏福苑」社區昨（26日）下午發生嚴重火警，惡火迅速蔓延狂燒7棟大樓，造成至少44死、279人失聯，災情慘重。前香港小姐冠軍謝嘉怡昨晚在IG曝光現場畫面，心碎表示自己只能眼睜睜看著奶奶的家被火吞噬。

謝嘉怡曾在《2020香港小姐競選》奪得冠軍和「最上鏡小姐」2項頭銜，30歲她近年在香港演藝圈發展。宏福苑昨日發生大火，蔓延高樓的火光照亮夜空，謝嘉怡在IG曝光陷入火海的大樓，寫下「我向所有罹難者、傷者以及今天失去家園的人們，致以最深切的慰問和祈禱。」

謝嘉怡在IG曝光宏福苑遭火海吞噬的畫面，直呼這場惡火實在太可怕。（翻攝自IG@lisamarie_tse）

謝嘉怡心碎表示「今天我眼睜睜地看著奶奶的房子在熊熊烈火中燃燒，真是令人痛心的一天。」直呼這場惡火實在太可怕（Just horrendous）。悲傷之餘，她不忘分享宏福苑附近，開放暫時避難支原單位的聯繫方式及地點，呼籲大家攜手度過難關。

謝嘉怡分享宏福苑附近開放暫時避難支原單位的聯繫方式及地點，呼籲大家攜手度過難關。（翻攝自IG@lisamarie_tse）

據《香港01》報導，「最美港姐」謝嘉怡爺爺1972年在大埔街頭經營「謝華記雞粥」（又名「橋頭雞粥」），成為當地有名的粥舖，不少港星都是座上賓。謝嘉怡兒時起每年都會回大埔探望奶奶，謝嘉怡父親也曾上節目重現爺爺失傳的雞粥食譜。

謝嘉怡曾在《2020香港小姐競選》奪得冠軍和「最上鏡小姐」2項頭銜。（翻攝自IG@lisamarie_tse）

