香港大火／女受困起火宏昌閣23樓「成功獲救」 老公外出急致電：用濕毛巾摀嘴

香港宏福苑大樓火警，傳出有家住起火大樓宏昌閣23樓的民眾成功獲救。（翻攝自無綫新聞 TVB NEWS Official YouTube）

香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火警，火勢從其中一棟「宏昌閣」的棚架護網開始向外延燒，連燒7棟大樓釀成多人死傷，許多住戶受困其中卻失聯，消防單位搶救工作持續未歇。有些住戶成功逃生獲救，例如住在宏昌閣23樓的女子，本來在得知起火後想要逃出大樓，但無法出去，她和外出的丈夫通電話，丈夫一直告訴她如何自救，最終等到消防員將她救出送醫。

港媒《香港01》報導，香港宏福苑「五級大火」已釀成至少55人死亡、70多人受傷，仍有上百人失聯，引發各界高度關注，救援工作人仍持續進行。

男外出驚聞大樓失火 和受困妻「保持通話」等救援

一名家住宏昌閣的李先生今（27日）上午來到屋苑外關心火警救援情況，他向媒體透露，他們住在宏昌閣23樓，昨天他外出離家，下午3點接到老婆的訊息說宏昌閣起火了，「她嘗試離開，但走不了，於是又回到家裡」。

廣告 廣告

李先生回憶，他獲知消息後連忙趕回宏福苑，然而由於火勢延燒速度相當快，當時已經無法進入大樓，他只能在外面乾著急，同時一邊和老婆保持通話，提醒她如何自救，「我叫她用濕毛巾掩住嘴，盡量遠離火源、看到窗口有火盡量避開」，幸好最後終於等到消防員將她救出屋內，送往醫院治療，他也準備和家人過去醫院探望。

火警現場不時傳噩耗 婦認屍崩潰：我女兒沒了！

只不過不是每個人都像李先生和李太太這麼幸運，儘管大部分火勢已經被撲滅，但受困其中的失聯民眾卻不時傳來不幸的消息，據報，一名中年婦人在現場見到家人的遺體被抬出，認屍時情緒崩潰：「我女兒沒了！」只能由其他男友攙扶離開，場面相當心酸；目前救援工作仍持續進行中。

更多鏡週刊報導

香港大火／宏福苑大火已44死「消防員殉職」逾200人失聯 習近平說話了

香港大火／宏福苑火燒7大樓！傳「工人亂丟菸蒂」點燃棚網 10分鐘狂燒整棟

香港大火／宏福苑「7大樓連環燒」！死傷人數再攀升 火光照亮夜空網驚如世界末日