香港大火／「好熱 快救我們」心碎聽住戶哭喊卻救不到人 港消防員點3致命因自白：不是天災

消防員回憶火場居民的求救聲，心碎細節令網友震撼。（東方IC）

「不是天災，是人禍，是制度性的漠視釀成的慘劇。」香港大埔宏福苑前天（26日）發生五級大火，火勢延燒7座大樓，統計至目前已造成至少128人罹難、多人失聯，被形容為香港近年最嚴重的住宅火災。事件持續延燒至政治與監管層面，香港廉政公署已逮捕負責監督宏福苑維修的工程顧問公司2名董事，火災背後是否存在工程違規與貪腐疑雲，一位香港消防員也在臉書發聲。

廉政公署出手！工程顧問公司2董事遭逮捕

香港廉政公署昨（27日）成立專案小組，調查宏福苑工程是否涉及不當行為，包括維修工程的監督與材料使用等環節。今（28日），專案小組拘捕了負責宏福苑維修監督的工程顧問公司2名董事，並進行搜證。

遭逮捕的人還有誰？

香港警方稍早也以涉嫌相關疏失為由，逮捕3名工程公司負責人，包括2名董事與1名工程顧問。

宏福苑大火為何延燒7棟？棚架與保護網被指是關鍵？

宏福苑火災發生當日下午，因外牆大規模維修工程仍在進行，建築物外側覆蓋大量棚架與保護網。多名消防內部人士與網路文章指出，部分保護網疑似使用不阻燃材質，讓火勢迅速攀升擴散。

廣告 廣告

一篇於臉書廣傳、標題為「一個小小香港消防員的自白」的貼文中提到，消防隊員在火場內不斷聽到居民求援，但因火勢猛烈、熱度過高，加上外牆棚架坍塌，部分樓層根本無法進入，救援行動受到極大阻礙。

罹難原因與濃煙有關？消防員揭「致命氣體」威脅

該文章指出，許多住戶並非直接受火焰重創，而是因家具與塑膠燃燒產生大量一氧化碳與有毒煙霧，導致嗆毒窒息。

消防員進一步描述，他們接收到指揮中心傳來多名居民的求救訊號，包括「被困在裡面動彈不得」「濃煙太大看不到路」「太熱了快來救我們」等，但因火場溫度極高，救援人員在多處只能暫時撤離。

香港消防員的心聲？

貼文中也寫道，這次火災暴露3大致命結構性問題：

外牆維修材料疑似不合規，引發火勢迅速擴散 住家內易燃物燃燒，產生致命濃煙 棚架坍塌與高溫阻礙救援，多名消防員因此受傷

「如果政府再不重視這些問題，再不改革制度，再不嚴格執法，下一場悲劇會發生在哪裡？又會有多少人因此失去生命？」文章強調，「宏福苑火災並非單純意外」，但目前相關說法尚待官方釐清。

目前死傷人數？

截至今日下午2時，官方公布已造成128人死亡，包括一名37歲消防員何偉豪。仍有住戶下落不明，救援與搜索作業仍在進行，死亡人數恐仍會增加。

廉政公署、警方及多個政府部門目前正同步調查工程承包、維修品質、監督流程與火場安全規範等問題。

更多鏡週刊報導

香港大火／宏福苑惡火釀55死！279失聯恐成史上第二慘重 喚起百年前最慘歷史「火燒馬棚600人罹難」

香港大火／惡火吞7棟樓...唯獨善良沒被燒掉！民眾凌晨扛物資守護避難所 他淚：真的好喜歡這地方

香港大火／「整棟樓像被火包住」宏福苑55死大火真相？ 施工外牆引議：竹棚架+綠網是否助燃