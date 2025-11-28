香港大火／好險有你！住戶曝因整修不知大火 感謝管理員敲門「救命之恩」

香港大火釀百人傷亡。（翻攝自微博）

香港新界大埔宏福苑26日下午發生「世紀大火」，截至目前，已經有94死、78人受傷。一名網友昨（27）日發文提到宏志閣管理員，當時有敲門告知大家火燭離開，「感謝管理員救命之恩」。

香港世紀大火！ 傷亡人數不斷攀升

香港新界大埔宏福苑26日發生5級惡火連燒7棟，據了解，其屋齡已經有42年，共有近2,000戶，由於事發大樓外有易燃的竹棚（鷹架），導致大火蔓延的更快。

根據稍早消息，這場世紀大火已經造成94人身亡，還有78人受傷、12人名危，另外，除了一名消防員殉職外，還有11名消防員受傷。因為這場大火的影響，南韓頒獎典禮「2025 MAMA Awards」雖然決定如期舉辦，但相關活動決定全面調整。

感謝有你！ 管理員「敲門」救了住戶

有名網友昨日透過Threads發文感謝一名管理員，當時有敲門告知大家火燭離開，因大部分住客過去因維修工程，大半年習慣把窗緊閉，很多人不知道正在火災，「感謝管理員救命之恩」。

貼文一出後，網友也紛紛留言，「感謝管理員」「好險有負責任的管理員」「是無名英雄」「好人一生平安」「他絕對是你們的守護天使。我們知道警報系統因為裝修而被關閉了」「值得表揚」。

