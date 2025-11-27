香港大火／宏業建築黑歷史曝光 比對手貴6億卻為省錢用致命素材

編譯張渝萍／綜合報導

香港大埔宏福苑高樓社區五級奪命大火，已造成至少55死、279人失蹤，而涉事的施工承包商「宏業建築工程有限公司」也被挖出過去有多起有關工程或棚架訴訟，有罪成罰款紀錄。

另外，還有網友點出，宏業的維修工程收費3.3億港幣（約13億台幣）天價，比當時競標的對手足足貴出1.5億港幣（約6億台幣）之多，但卻把宏福苑八棟高樓中的七棟燒成煉獄般的景象。且先前已有人警告施工使用的棚網易燃，卻未被採納，甚至先前還有政客如區議員黃碧嬌，斥責質疑棚網的言論是「妖言惑眾」，如今施工的各種缺失真的釀禍，得用55條甚至更多的寶貴人命來換。

香港01報導指，涉事承建商宏業建築工程有限公司（Prestige Construction & Engineering Limited）於2004年6月9日成立，現任董事為侯華健及何建業，侯華健是公司唯一股東。侯華建另外持有七間仍註冊的公司。

宏業建築過往相當活躍於住宅、工商廈的維修工程，曾多次投標及獲批出維修合約，曾中標承包跑馬地藍塘花園、北角光超台、旺角依利大廈、深水埗景業大廈等工程。

然而，宏業建築曾捲入多宗和違反《建築地盤（安全）規例》及勞資索償的案件。2023年，宏業建築因沒有確保棚架已由合資格的人定期檢查，違反《建築地盤（安全）規例》遭控告，但勞工處的網站並未顯示有關案件的定罪紀錄。

2022年6月，宏業建築在般咸道寧養台進行工程時，因沒有確保工人在監督下進行架設、更改或拆卸棚架工作以及沒有確保在工作地方提供及/或維修安全出口。宏業建築於2023年被判罪成，兩罪分別被罰款3000港幣及4000港幣（約1.2萬及1.6萬台幣）。

宏業建築還因2012至2014年間，在寧養台及柏道寶威閣工程中違反《建築物條例》及有疏忽不當。2023年8月，宏業建築在屋宇署註冊承建商紀律委員會的研訊中被紀律處分，被禁止核證及進行任何簡化規定展開的小型工程四個月、罰款50000港幣（約20萬台幣），公司的獲授權簽署人亦被譴責及罰款5000港幣（約2萬台幣）。

宏福苑在2024年1月，通過由宏業建築承包總值3.3億元的大維修工程，但之後有居民發現，宏業建築遭紀律處分，小型工程承建商註冊於同年2月被屋宇署下架。有居民當時就表示，宏業建築於2023年12月申請一般建築承建商續牌，至2024年2月，即牌照屆滿前一個月，仍未成功續牌。

翻查屋宇署資料，宏業建築目前持有一般建築承建商註冊，至2027年3月屆滿。宏業建築目前並無小型工程承建商註冊。

