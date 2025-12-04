香港大火／宏福苑上空見「奇特光柱」！網鼻酸：像瑞相

國際中心／李明融報導

香港宏福苑發生一場世紀大火，罹難者數字持續攀升，根據統計指出，死亡人數新增至159人，其中140具遺體已由家屬確認身分，另外19具遺體仍有待確認，這起事件震驚國際，許多人都感到遺憾且悲痛。昨天（3日）晚間有民眾拍下在焦黑大樓上空，有一道光柱從雲層中撒下，看到這樣的異象，讓網友看了鼻酸，有人表示「從佛教來說，這是瑞相，即福相，連同大火剛消滅時，出現天虹與蝴蝶，像瑞相」。





香港大火／惡火奪百條人命！大樓上空見「1道光柱」撒下⋯網鼻酸：像瑞相

有網友看到宏福苑大樓上突然有光，路人看到這異象也停下腳步觀看。（圖／翻攝自siumaai_mediaThreads）

香港大火進入到第2週，有網友在Threads上發文表示，昨天（3日）晚間看到宏福苑大樓上突然有光，從他拍下的畫面中可以看到，在焦黑的大樓上空，一道煙柱緩緩竄上天際，雲層中剛好露出一個缺口，朝潔白月光飄去，有路人看到這樣的異象還特別停下腳步觀看，就像是被這場惡火帶走寶貴性命的人們，準備好離開這個世界，而溫柔的月光特別開闢了一條路，引導每一個逝者安詳離開這個世界。

香港惡火奪走百條人命，全世界都關注為死者哀悼。（圖／美聯社提供）

貼文曝光後，不少網友看了鼻酸表示「許多異象和玄妙事物不被相信，源於長期以來唯物主義的填鴨式教育。新時代的實例正不斷證明，世界確實存在高維度」、「願你們安息吧！ 跟著天上面光出發吧！ 」、「希望月光接引往生者通往極樂世界，無病無痛無憂無慮」、「願蒼天有眼！逝者安息！早日尋冤得雪！」；也有人以宗教角度解釋這次異象「從佛教來說，這是瑞相，即福相，連同大火剛消滅時，出現天虹與蝴蝶，像瑞相」，所謂「瑞相」通常指出現在聖賢、佛菩薩誕生、成道或說法時的特殊天象、光芒、奇花異草等，被視為是佛法興盛、祥瑞降臨的標誌。例如：佛陀誕生時的九龍吐水、天上現出七彩虹光等。





《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：香港大火／惡火奪百條人命！宏福苑上空見「1道光柱」撒下⋯網鼻酸：像瑞相

