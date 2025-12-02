香港大火／宏福苑內部監視器疑曝光遭瘋傳 他大火急敲警鈴「完全不響」居民逃生驚：燒得好勁

社群瘋傳宏福苑監視器影片。（翻攝自threads@acs.90325i）

香港宏福苑大火釀151人罹難，至今有30名居民仍然失聯，部分遺體甚至燒成灰燼難以辨認，不排除之後會再上升。而近日再有宏福苑監視器畫面瘋傳，一名大樓居民在火災發生時嘗試拉警鈴提醒其他住戶，卻沒想到火災警報器怎樣都拉不響。

有42年歷史的宏福苑高達31層樓，屬大型集合住宅社區，共有8棟且棟距緊密，當年在香港政府推動居屋計劃，其親民價格讓大票人搶購，卻沒想到這次大火，竟連燒7棟，失火原因仍在調查，但大批居民憤控大樓火災警報器完全沒響，加上窗戶全被珍珠板包覆看不到火勢，最終才釀成慘劇，如今監視器畫面也在網路上瘋傳。

廣告 廣告

據網路瘋傳一段稱是宏建閣內部的監視器影片顯示，並標註「宏福苑火災」，只見火災當下，有一名男子樓梯間出來，嘗試按火警警鈴提醒其他住戶，甚至還拿東西敲打，但警鈴竟完全沒響，男子又跑回去樓梯間，推測想嘗試逐層樓按火警警鈴，期間另一位女住戶跑出來說「火燒得好猛啊」。

事實上，港警消調查後發現，宏福苑大樓警報器並未關閉，但火災時所有警鈴卻完全沒作用。如今網路再瘋傳疑似宏福苑大樓失火居民按火災警鈴失敗的影片，隨即引發關注，讓大票網友看了影片感嘆，「太誇張」「警鈴不響真的害死好多人」「不響一定有問題」，但也有人質疑影片是否真的是宏建閣。

更多鏡週刊報導

祈錦鈅甩失婚陰霾！街頭甜牽小8歲《原子》男星 「新歡身分起底」竟曾捲射後不理逼墮胎

七星山驚見「3點全露」換2套比基尼 下面一坨黑黑的嚇壞旁人！目擊者：突然就脫、又穿

遭前任在學校「凌辱壓在牆上」硬上 女大生忍了8年提告！關鍵成功起訴主因曝光