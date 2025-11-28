香港大火／宏福苑大樓遭世紀惡火焚毀 台灣公安學點出火勢延燒關鍵

針對香港宏福苑大樓世紀惡火，台灣公安學會創會理事長劉進明點出火勢延燒關鍵。（台灣公安學會提供）

位於香港大埔，一共8棟、31層樓、屋齡42年，總人口約4600人的宏福苑大樓，於26日下午發生火警，起火點疑似是大樓外牆搭建竹棚架和防護網，工人抽菸亂丟菸蒂，進而引燃防護網，火焰透過鷹架迅速蔓延至其他建築，又隨風勢加劇，燃燒的鷹架碎片四處飛散，點燃社區其他樓的鷹架結構，導致火勢全面失控，火勢燃燒21小時，截至目前造成近百人死亡，200多人失聯慘劇，堪稱世紀惡火，香港執法部門發現建築物外牆材料未符合防火標準，拘捕3名建築公司高層，朝刑事方向偵辦，目前起火原因仍在調查中。

針對這起世紀祝融之災，台灣公安學會表示，根據媒體報導的資訊顯示，火災的起因可能是高層樓煙囪效應加上強風所致，當地警方和消防處也懷疑，火勢之所以能如此迅速蔓延，是因為維修工程所使用的物料不符合防火標準；外牆包裹的竹棚架、保護網、防水帆布和塑膠布等材料被指可能不具備足夠的阻燃特性。加上火調人員 在未受波及的大廈調查時發現，每層電梯大堂窗戶外，被安裝了高度易燃的聚苯乙烯板，這種材料極易燃燒並加速火勢蔓延。

台灣公安學會指出，依照消防署訂定的現有建築物（場所）施工中消防防護計畫指導須知，提及作業時確實無法避開可燃物或作業之火花有掉落下方樓層可燃物之虞者，應在可燃物周圍採用不燃材料或防焰帆布披覆或區劃，予以有效隔離，並於地板鋪撒濕砂等措施，且施工人員不得在指定場所外吸菸或用火。

此外，在施工鷹架部分，按照營造安全衛生設施標準也有明確規定，施工架、施工構台、吊料平台及工作台不得有顯著之損壞、變形或腐蝕；使用之竹材，應以竹尾末梢外徑4公分以上之圓竹為限，且不得有裂隙或腐蝕者，必要時應加防腐處理；使用之木材，不得有顯著損及強度之裂隙、蛀孔、木結、斜紋等，並應完全剝除樹皮，方得使用。使用之木材，不得施以油漆或其他處理以隱蔽其缺陷；使用之鋼材等金屬材料，應符合國家標準CNS4750鋼管施工架同等以上抗拉強度。雇主構築施工架時，有鄰近結構物之周遭或跨越工作走道者，應於其下方設計斜籬及防護網等，以防止物體飛落引起災害。

台灣公安學會提醒，工地常見發生火災因素，包括明火作業（電焊、氣焊、切割金屬、研磨等產生火花或高溫的作業）、電氣因素（臨時用電配線不當、電線短路、電氣設備過載、電纜絕緣老化或損壞等）、易燃物堆積（建築工地常有木材、紙皮、布料、油漆、溶劑、包裝材料等大量可燃物）及人為疏失（菸蒂、施工不甚未遵守安全規範）等4大項，業者須確實按照消防、建築法規審慎處置，以免釀成無法挽回的悲劇。

