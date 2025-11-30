香港大火／宏福苑大火引創傷 居民：香港沒想像中安全

婦人談起在大火中喪命的好友，數度淚崩。（圖／TVBS）

香港宏福苑大火事件持續在當地社會引發悲痛哀悼，許多民眾前往事故現場對面的公園獻花致意，希望亡者能夠安息。這場意外已成為香港民眾的集體創傷，改變了居民對安全的認知。當地居民表示，原本認為待在家中應該很安全，但這次事件讓他們感受到香港並非如想像中那般安全。同時，香港的菲律賓社群也聚集一處，為在火災中喪生的菲傭舉行悼念活動，街頭傳來的祈禱歌聲更是令人感到哀戚。

婦人談起在大火中喪命的好友，數度淚崩。（圖／TVBS）

在宏福苑對面的公園中，擺放著許多鮮花和祭品，這些都是民眾表達哀悼之情的方式。人們還放了玩具和用不同語言寫下的卡片，祈願亡者安息，生者平安。有些民眾在獻花過程中忍不住落淚。一位當地居民分享，火災發生時她正在上班，從社群媒體的媽媽群組中得知消息，這讓她意識到香港並沒有她想像中那麼安全。

廣告 廣告

菲律賓駐港總領事館已確認一名菲傭在火災中喪生。這些遠離家鄉到異地打拼的外籍勞工，原本只是希望能讓家人過上更好的生活，卻不幸命喪火場。香港的菲律賓社群聚集在一起悼念，氣氛哀傷，大家輪流上前獻花表達敬意。

當地居民也以各種方式面對這起意外。有人擔任志工分發物資，或是將物資運送到避難所給受災居民。一位女子的母親是罹難者之一，她代表母親前來登記領取援助。一位坐著輪椅的白髮婦人也回到了事發地點，她在宏福苑的三名好友不幸在這次火災中喪生。這位罹難者的友人表示，看到那麼多人在火災中逃難，大家都很難過，現在他們都在捐錢支持那些受難者。她回憶道，以前她們常常一起喝茶、做運動、參加各種活動。

雖然搜救和善後工作仍在持續進行，但香港民眾恐怕需要一段時間來消化情緒，學習與內心的不安共處。

更多 TVBS 報導

香港大火！楊千嬅紅館開唱捐800萬「全場默哀」 莫文蔚取消演唱會

大火死傷慘重！香港宏福苑「超過200人下落不明」身分辨認急進行

香港近60年最嚴重火災 三小時升為最嚴重五級火

超密集！宏福苑樓距僅10M 居民：火苗飄哪燒到哪

