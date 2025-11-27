香港大火／宏福苑大火釀44死！警方依「這罪」逮捕3負責人

國際中心／李明融報導

香港新界大埔屋苑「宏福苑」昨天（26日）傍晚發生嚴重火災，火勢延燒波及7棟大樓，被官方列為最高等級的「五級火警」，這場大火目前造成至少44人死亡（包括一名消防人員），另有45人受傷。據港媒消息指出，當天火警發生前正在進行外牆維修，所有大樓外牆搭上竹質鷹架，當局指工程公司負責人嚴重疏忽，警方已先依涉嫌誤殺拘捕2名董事、1名工程顧問。

香港住宅大樓「宏福苑」發生大火，消防人員動員11條消防水帶、8部雲梯車在現場射水。（圖／美聯社影像）香港住宅大樓「宏福苑」昨天下午發生一起嚴重火災，火勢非常兇猛，並延燒至相鄰的宏泰閣及宏新閣等多棟大樓。根據港媒消息指出，消防人員動員11條消防水帶、8部雲梯車在現場射水，並有26隊搜救隊在現場處理求助個案，從低層樓向上搜救，協助住戶脫困。火警發生前，屋苑正進行外牆維修，所有大樓外牆搭上竹質鷹架。案發當天下午，有民眾目擊其中一幢大樓外牆的竹棚起火，在強勁風勢帶動下，火勢快速蔓延到鄰近的其他大樓，多處內部單位也相繼起火。

警方發現工程現場疑似不符消防標準，發泡膠可能成為火勢蔓延快速主因。（圖／美聯社影像）

根據香港電台報導指出，香港新界大埔區26日下午發生的住宅高樓大火，死亡人數已增至44人，包括一名消防人員，另有45人受傷，新界北總區重案組展開調查。消防處發現建築物外牆安裝的保護網、保護膜、防水帆布、塑膠布等，疑似不符消防標準。警方在調查期間更發現，其中一棟未受大火波及的大樓每層電梯大廳窗戶外都被發泡膠包封。發泡膠屬非常易燃物品，是加速火勢蔓延的因素之一，不排除是造成多棟大樓被大火吞噬的主因。香港警方初步調查指出，香港新界大埔區「宏福苑」當時正在進行維修工程，有理由認為負責人嚴重疏忽引發這次嚴重意外。三名遭拘捕的工程公司負責人分別為公司的兩名董事及一名工程顧問，年齡介於52至68歲。

