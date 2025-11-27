香港大火／宏福苑已75死！居民家園毀了 李嘉誠出手捐3.2億、各界送暖湧善款

宏福苑大火燒毀大部分居民的家園，各界紛紛解囊相助。（翻攝自無綫新聞 TVB NEWS Official YouTube）

香港新界的大埔宏福苑26日發生五級大火，截至今（27日）晚間統計，已累計通報造成75人死亡，數十人受傷，搜救工作持續進行中。許多居民的家園一夕間被燒成廢墟，各地紛紛伸出援手協助安置，香港首富李嘉誠的基金會金宣布捐款3,000萬港元（約新台幣1.2億元）設立緊急援助基金，並額外再撥5,000萬港元（約新台幣2億元），協助社區重建。

根據《香港01》報導，香港消防處截至今晚10點統計，宏福苑大火已造成75人死亡，其中有1名為消防員殉職；另有至少76人受傷，包括11名消防員。這場大火一夕燒毀許多人的家園，目前搜救工作仍持續進行，還有許多受困居民持續失聯，而幸運獲救逃生的民眾則暫時被安置在附近校園、旅館等場所，香港政府與民間合力協助讓受災民眾獲得妥善照顧與治療。

李嘉誠基金會撥8,000萬港元助災民 餐廳提供免費餐點

各界善款今也紛紛湧入，其中李嘉誠基金會就宣布，將撥出3,000萬港元做為緊急援助金，提供給慈善機構，特別是服務大埔地區的在地團體，希望為受火災影響的居民提供即時援助；此外還會撥5,000萬港元，將用於長期重建，協助受影響社區恢復生活機能。

知名珠寶品牌周大福集團宣布捐出2,000萬港元（約新台幣8,000萬元），提供受火災影響的居民緊急援助，協助他們渡過難關，該集團也在事發後立即動員旗下企業，支援受災居民臨時住宿、食物、保暖衣物日用品等；以糕餅、食品聞名的美心集團、速食餐廳麥當勞、Jollibee、譚仔三哥、大家樂則宣布提供免費餐點給受災居民或是協助救難的人員。

香港賽馬會發援助金 中港各大企業解囊送暖

香港賽馬會表示將透過「賽馬會緊急援助基金」提供1億港元的援助，以解傷者及死者家屬的燃眉之急，緊急援助金包括：向家屬發放每名死者15萬港元、 傷勢嚴重的災民各發放10萬港元、受傷而情況穩定的傷者各獲發放5萬港元作緊急援助；此外還將發給須搬遷的居民每戶最高2萬港元的援助金。

根據《TVB》整理，各大企業捐款情形踴躍，包括：李兆基基金捐款3,000萬港元、馬雲公益基金會捐款3,000萬港元、新鴻基地產捐款2,000萬元，旗下酒店免費提供160個房間；中銀香港2,000萬元、阿里巴巴集團2,000萬元、騰訊公益慈善基金會1,000萬港元、字節跳動1,000萬港元、比亞迪1,000萬港元、香港小米基金會1,000萬港元、恆隆集團捐款1,100萬元、星展香港1,000萬港元等、美的集團1,000萬港元、網易1,000萬港元、螞蟻集團1,000萬港元。

