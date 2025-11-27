香港大火／宏福苑惡火已奪44命！「起火瞬間」畫面曝光

國際中心／楊佩怡報導

香港大埔的「宏福苑」集合住宅，在昨（26）日下午發生奪命大火，且在風勢助長下越燒越大，總共8棟建築有7棟陷入火海，直到今天清晨，還是有部分大樓的火勢還未熄滅。這場世紀火警截至今早7時已經奪去44人性命，超過270人失聯；而隨著網路上的討論度越來越高，就有一段疑似是起火點剛開始燃燒時的畫面在網上瘋傳，還可聽見影片中有人喊道：「為什麼沒有警報啊？搞錯了啊，唉真是的！」。





香港大火／宏福苑惡火已奪44命！29秒「起火瞬間」畫面曝…路人喊：怎沒有警報

香港大埔宏福苑宏昌閣在26日因不明原因起火，目前已奪走44條人命，還有數百人失蹤。（圖／翻攝自X平台）

根據《香港01》報導，大埔的宏福苑宏昌閣的外牆棚架在26日下午2時51分失火，並且迅速延燒鄰近的宏泰閣等，7棟大樓跟著燃燒。由於火勢猛烈，下午3時02分時，火警升級為3級；並在下午3時34分升為4級；接著於6時22分升為5級，現場還不斷傳出爆炸聲響。火警意外造成多名消防員在灌救時受傷，截至今早（27日）7時已經奪走44人性命，其中包括消防員殉職；逾270人失聯。

香港大火／宏福苑惡火已奪44命！29秒「起火瞬間」畫面曝…路人喊：怎沒有警報

疑似起火點的影片在網上瘋傳，還可以聽到有人大喊「為什麼沒有警報啊？」。（圖／翻攝自X平台）

另外，有一段疑似起火點剛燃燒的影片在網上瘋傳，畫面中可見，其中一棟樓目測像是在1~2層樓的地方，因不明原因起火，火勢蔓延之際，卻沒有工人出來救火；外面圍觀的民眾相當心急，拿出手機拍下這段畫面，並大喊道「點解無警鐘啊？搞錯呀唉真係！工程人員做乜㗎？（為什麼沒有警報啊？搞錯了，唉真是的！工程人員在做什麼？）」。另一段畫面還可見，起火點從原本的小區域，往上蔓延至整棟大樓，工人們紛紛往外逃生，民眾也幫忙報警。畫面曝光後，不少網友直言「下午大火剛開始的時候還只是這樣，誰能想到後來會發展成現在這樣…感覺真的太可惜了」、「起火原因是什麼，竹子總是不會自己燃起來吧」、「疏於防護，缺乏安全意識，蔑視生命必須追責，那麼多條人命不能白白死了」。

香港大火／宏福苑惡火已奪44命！29秒「起火瞬間」畫面曝…路人喊：怎沒有警報

火勢從原本的小區域，瞬間擴散至整棟樓，畫面怵目驚心。（圖／翻攝自微博）

根據報導，香港高級警司鍾麗詒說明，已發現外牆包覆的保護網、塑膠布等材料，疑似不符合防火標準，且另一棟沒燒起來的大樓，外牆使用的發泡膠「高度易燃」，很可能就是這些東西，導致大火迅速蔓延。如今已逮捕負責外牆工程的公司2名董事，以及1名工程顧問，三人年齡介於52至68歲之間；這很可能是香港近30年來最嚴重的火災；上次香港發生死傷如此慘重的火警，已經是1996年11月回歸前的事情。





