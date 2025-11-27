香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出

國際中心／楊佩怡報導

香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。





香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！他吸濃煙狂咳秒關窗「住戶第一視角」全網瘋傳

香港宏福苑發生嚴重火災，7棟大樓遭燒毀，已有44人死亡，其中就包含在救援過程中不幸罹難的消防員。（圖／美聯社提供）

香港新界大埔宏福苑26日發生嚴重火災，根據《香港01》報導，住宅大樓外牆的棚架在下午2時51分失火，並迅速延燒鄰近的宏泰閣等，總共8棟建築有7棟陷入火海，直到今天早上，還是有部分大樓的火勢還未熄滅。截至今早7時已經奪走44人性命、58人輕重傷，其中15人命危、279人失聯。香港高級警司鍾麗詒說明，已發現外牆包覆的保護網、塑膠布等材料，疑似不符合防火標準，且另一棟沒燒起來的大樓，外牆使用的發泡膠「高度易燃」，很可能就是這些東西，導致大火迅速蔓延。如今已依涉嫌「誤殺」逮捕負責外牆工程的公司2名董事，以及1名工程顧問。

住戶第一視角畫面在網上瘋傳，引來不少網友為該住戶祈福，希望他有成功逃出來。（圖／翻攝自Threads@chris31416）

有網友在社群平台上發現一段為現場住戶等待救援的畫面，影片中可見，濃煙密布，窗戶外布滿綠色保護網以及木製棚架，火舌在對面大樓棚架上熊熊燃燒，該住戶全成沒有說任何一句求救話語，只有被濃煙嗆到的咳嗽聲，而該住戶也迅速將窗戶關上，避免直接吸入更多黑煙。畫面曝光後，不少網友留言為影片中的住戶祈福，希望他有順利脫逃出來，「看到覺得很絕望」、「看到很不安，走不了看著燒的話真的很絕望，希望拍片者平安無事」、「希望他沒事」、「願一切平安，化險為寧」。









