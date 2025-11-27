香港大火／宏福苑惡火釀55死！279失聯恐成史上第二慘重 喚起百年前最慘歷史「火燒馬棚600人罹難」

香港新界大埔宏福苑昨發生大規模火災，目前已造成55死，仍有大量居民失聯，外界憂心最終死傷數恐持續攀升。（翻攝自微博）

香港大埔宏福苑昨（26日）發生嚴重火災，統計至目前已有55人不幸罹難，成為當地自1948年永安公司倉庫大火以來最致命的火警事件。由於仍有逾200名居民下落不明，宏福苑大火可能攀升成香港史上第二慘重的火災事故。

宏福苑大火為何如此嚴重？死亡人數攀升、失聯者仍多

根據香港多家媒體報導，宏福苑火警截至目前已造成55人罹難，並有約279名居民失聯，實際傷亡恐進一步攀升。這起火災也讓外界聯想到多起香港重大火警事件，引發民眾深刻關注。

香港1948年永安公司倉庫大火：延燒6天、176人罹難

宏福苑火災目前被視為1948年永安公司倉庫大火之後最嚴重的重大死傷事故。永安大火當年爆炸起於堆放危險物料的六號倉庫，當時樓上為員工宿舍，許多人逃生不及葬身火場。

廣告 廣告

該起火災延燒長達6天，期間全港消防人員總動員，英國陸軍也派遣消防車協助。最終奪走176條性命、造成69人受傷，成為香港二戰後死亡人數最多的火災之一。

宏福苑火災最終死傷人數會否超越永安公司倉庫大火？

目前宏福苑仍有大批居民失聯，外界擔憂最終死亡數可能突破永安倉庫大火紀錄，成為香港繼跑馬地馬場大火後第二嚴重的火災事故。

香港史上最慘烈火災發生什麼事？ 1918年跑馬地馬場大火逾600人喪生

香港史上最大規模火災發生於1918年2月26日，被稱為「火燒馬棚」。當時因賽馬活動吸引大量觀眾，臨時竹架搭建的看台不堪負荷突然倒塌，壓傷大批民眾。倒塌結構撞翻觀眾席下的熟食爐具，引爆大火。

火勢在20分鐘內全面吞噬馬棚，因棚架高度易燃且風勢強勁，眾多民眾未能及時逃生，最終造成超過600人死亡。為悼念此事件，港府日後興建「馬場先難友紀念碑」，目前已列為法定古蹟。

更多鏡週刊報導

香港大火／惡火吞7棟樓...唯獨善良沒被燒掉！民眾凌晨扛物資守護避難所 他淚：真的好喜歡這地方

香港大火／「整棟樓像被火包住」宏福苑55死大火真相？ 施工外牆引議：竹棚架+綠網是否助燃

香港大火／火燒7棟樓卻「安靜到可怕」！警報、廣播全沒響 住戶靠聞味逃命「6分鐘差點葬身火窟」