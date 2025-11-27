香港大火／宏福苑惡火釀94死78傷 消防預計今早9時完成7大樓爆破搜索

消防單位今（28日）凌晨表示，救援與滅火行動已進入最後階段，預計今天上午9時完成7座大樓全部單位的爆破搜索。（翻攝自《東網》）

香港新界大埔宏福苑26日發生大火，火勢順著層架蔓延，迅速升級成五級大火；消防單位今（28日）凌晨表示，救援與滅火行動已進入最後階段，目前正在處理餘下25個求助個案，預計今天上午9時完成7座大樓全部單位的爆破搜索，以確保無人滯留；截至目前，宏福苑大火已造成94人死亡，78人受傷，12人命危，具體失聯人數，有待統計確認。

火場仍有殘火 消防持續灑水防止復燃

據《香港電台新聞網》報導，消防處副處長陳慶勇表示，目前消防隊已經可以到達仍有火勢的4個單位灌救，同時持續對其他單位灑水降溫，以防火勢復燃。消防處將持續監控，並待火警與整體消防系統調查完成後，再決定大樓何時解封。

死傷集中宏昌、宏泰2大樓 仍有25求助個案處理中

此外，本次大火，死傷主要集中在「宏昌閣」與「宏泰閣」2棟燃燒較猛烈的大樓。消防處指出，目前仍有25個求助個案在處理中，地點多集中在宏昌閣、宏泰閣較高樓層單位。至於失聯人數，因火場結構受損與通訊中斷，仍待統整與確認。

大火已造成94人死亡、78傷、12命危

截至目前，宏福苑大火已造成94人死亡，78人受傷，12人命危；其中79人救出後現場確認不治，4人送醫後不治。包括1名消防員殉職，另有11名消防員受傷。消防處表示至今共派出177輛救護車，處理155名傷者。

