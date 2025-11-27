香港大火／宏福苑惡火！妻受困23樓聽尪電話教1招逃生

國際中心／張予柔報導



香港新界大埔屋苑「宏福苑」昨（26）日發生嚴重「五級火警」火勢延燒超過16小時仍未完全撲滅，多棟大樓深夜持續冒出濃煙，現場一片焦黑。據港媒報導，這場大火目前造成至少44人死亡（包括一名消防人員），另有45人受傷。消防員連夜救並逐戶搜索，在混亂與緊張中，一名受困在23樓的女住戶靠著丈夫電話指示自救，最終順利獲救送醫。









香港大火／宏福苑5級火警釀44死！妻受困23樓丈夫電話「教1招」成功逃生

香港住宅大樓「宏福苑」發生大火，消防人員動員11條消防水帶、8部雲梯車在現場射水。（圖／美聯社影像）

根據香港媒體報導，住在宏昌閣23樓的住戶李先生回憶，事發當時他正好外出，約下午3點多收到太太的訊息，才知道大樓起火。他指出，太太原本嘗試逃生，但濃煙瞬間湧入，高溫跟視線不清讓她只能先退回屋內，「她跟我說走不了，只能先回家。我當時整個人都慌了，但又進不去大樓，只能靠電話陪著她。」李先生說，他一路指示太太怎麼自救，「叫她用濕毛巾掩住口鼻、盡量遠離火源、看到起火的窗戶就不要靠近」。





李先生表示，火災發生時，太太被困在大樓內，他只能透過電話教她怎麼自救。（圖／翻攝自香港01）

李先生表示，他在外苦等救援的過程漫長又無力，直到晚間消防隊成功攻上樓層，太太才被救出，由救護人員立即送往大埔那打素醫院治療。李先生指出27日清晨回到現場查看，表示「目前只有宏昌閣還在燒，其餘的大樓已經熄滅」。

有消防員提醒，面對火警時，最重要的是迅速判斷是否有逃生路線，或尋找相對安全區域等待救援。（圖／美聯社影像）

這起火警引發討論，有消防員提醒，民眾普遍以為火警時應該用濕毛巾摀住口鼻逃生，但專業消防人員指出，這其實是錯誤觀念。黑煙中含有大量一氧化碳、有毒化學物質與高熱空氣，濕毛巾根本無法有效阻擋，甚至可能因為找毛巾而錯過逃生時間。他強調，面對火警時，最重要的是迅速判斷是否有逃生路線，或是尋找相對安全區域等待救援。









