香港大火／宏福苑惡火55人死！翁痛哭：妻子還在屋內…

國際中心／張予柔報導



香港新界大埔屋苑「宏福苑」昨（26）日發生嚴重「五級火警」火勢延燒超過16小時仍未完全撲滅，多棟大樓深夜持續冒出濃煙，現場一片焦黑。據港媒報導，這場大火目前造成至少55人死亡（包括一名消防人員）。至於這起火災為何會如此嚴重，不少人猜測是外牆上的竹子棚架導致火勢迅速蔓延，但真正起火原因仍待釐清。

香港大火／宏福苑五級火警55人死亡！71歲翁心碎痛哭：妻子還在屋內…

香港大火救災行動中一名37歲消防員何偉豪（右）不幸殉職，服務年資9年。（圖／擷取自Threads）據《BBC》報導，救災行動中一名37歲消防員不幸殉職，服務年資9年，他在救援過程中失聯，經尋獲時已面部重度燒傷，搶救無效身亡。現場煙勢猛烈，許多居民手持寫有家人姓名的紙牌，目擊者描述靠近現場就能感受到溫度上升，濃煙非常厚重。

香港住宅大樓「宏福苑」發生大火，消防人員動員11條消防水帶、8部雲梯車在現場射水。（圖／美聯社影像）

一名71歲住戶黃先生在接受《路透》訪問時哭訴，妻子仍困在屋內；65歲江姓住戶也表示，多位鄰居失聯或受困，他感到崩潰，不知該如何處理。部分居民對當局救援效率提出質疑，質疑在鄰近建築物發生火警時，為何未出動直升機或其他緊急設備控制火勢，導致火勢快速擴散，並強調社區離消防局很近，原以為能迅速撲滅。

不少人猜測會讓這起五級大火迅速延燒，很可能與搭建的棚架為竹子製成的有關。（圖／美聯社提供）

《BBC》報導提到，宏福苑正在進行維修工程，外牆竹製棚架及保護網被認為加速火勢蔓延。保安局局長鄧炳強表示，這些材料燃燒後比合格建材蔓延更快，警方已拘捕三名工程公司人員，涉嫌誤殺，案件將朝刑事方向調查。中國國家主席習近平高度重視此事，透過中聯辦向遇難者及殉職消防員表達哀悼，要求全力做好搜救、救治及善後工作。





原文出處：香港大火／宏福苑五級火警55人死亡！71歲翁心碎痛哭：妻子還在屋內…

