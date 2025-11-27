香港大火／宏福苑棚網不阻燃慘奪人命？中科監察揭黑幕

國際中心／楊佩怡報導

香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」（Wang Fuk Court）昨（26）日下午發生30年以來最嚴重的大火，目前至少造成55死，數百人失蹤。據港媒消息指出，當天火警發生前正在進行外牆維修，所有大樓外牆搭上竹質鷹架，當局指工程公司負責人嚴重疏忽，警方已先依涉嫌誤殺拘捕2名董事、1名工程顧問。本身是建築工程商人、中科監察主席的潘焯鴻在臉書發文表示，他早在去年就已多次向消防處處長投訴棚網助燃問題，但對方一直拒絕處理，痛批官員漠視法例，造成如此嚴重得災難，甚至讓消防員殉職，直指消防處處長應該先被問責下台。

香港大火／宏福苑「棚網不阻燃」慘奪55人命？中科監察主席爆猛料：投訴被無視

香港宏福苑發生5級大火目前已造成55人不幸罹難、數百人失蹤。（圖／美聯社提供）

香港中科監察主席潘焯鴻在臉書發文表示，「消防處處長楊恩健一直拒絕處理棚網助燃問題，在穗禾苑，我向這名態度傲慢的官員發了超過10封電郵，他就是採取一概不理、不關他事的態度！結果現在大埔宏福苑消防處自己的消防員殉職，甚至根本無法在保障消防員安全的情況下繼續救火，消防處處長楊恩健應該首先被問責下台！」。潘焯鴻更曬出郵件內容，畫面中可見，他在2024年5月19日、21日、24日與25日向消防處處長發訊息投訴沙田穗禾苑大維修工程使用疑似不阻燃棚網的問題，但對方卻視若無睹甚至沒有回應，讓潘焯鴻感到相當震驚與遺憾。

潘焯鴻指出有規定指出搭棚架在有人居住的大樓外，就必須要使用「阻燃棚網」。（圖／美聯社提供）

不僅如此，消防處官員更在去年5月底透過區議員辦事處誤導居民，稱半開放走火通道外的棚網「不屬消防處工作範圍」，他認為對方就是在卸責。潘焯鴻引用《就條例說明消防處在棚網阻燃的責任論證》指出，屋宇署作業備考文件APP70在1995年時就明確規定，搭棚架在有人使用的大樓外牆，就必須使用「阻燃棚網」，但這項規定多年來都被忽視，讓他感到痛心。而潘焯鴻也舉例指出，2023 年尖沙咀海員俱樂部重建地盤的通宵四級火、中環華懋大廈三級火，承建商都使用了違規恐助燃的棚網。

香港中科監察主席潘焯鴻連續多次向消防處長投訴棚網無阻燃問題，卻造對方無視。（圖／翻攝自潘焯鴻臉書）

此外，他更進一步引用 《消防條例》第7條，「按情況所需就防火措施及火警危險提供意見」，指的就是批核棚網是否具阻燃能力，就是消防處的工作範圍。同時也引用了《消防條例》第9條，強調消防處長據有組織和委派權能，但消防處長卻再一次無視，潘焯鴻痛批「處長先生傲慢和漠視態度實在令人髮指」。

