香港大火／宏福苑淪煉獄！住戶爆「一個月前擔憂」成預言

國際中心／李明融報導

香港新界大埔屋苑「宏福苑」昨天（26日）傍晚發生嚴重火災，火勢延燒波及7棟大樓，被官方列為最高等級的「五級火警」，這場大火目前造成至少44人死亡（包括一名消防人員），另有45人受傷。事實上，該社區住戶早在1個月前就憂心大樓維修期間恐怕存在火警風險，如想到如今竟成了預言。

香港大火／宏福苑淪煉獄！住戶爆「一個月前憂工人抽菸」恐釀災⋯竟成預言

早在一個月前，就有住戶擔心有火災風險。（圖／美聯社影像）根據港媒報導指出，香港中環華懋大廈一個月前曾發生火警，起火原因疑似與維修鷹架有關，當時宏福苑社區也有多棟大樓架起鷹架和防護網，正在進行維修翻新工程，從華懋大廈火警事件讓住戶擔憂，是否大樓也存在火警風險，有人在社群平台表示「看到部分住戶會隨手將菸蒂扔出窗外」，當時就呼籲大家，平時要多留意安全，尤其施工時千萬不可抽菸，沒想到仍遭惡火吞噬，當初的擔憂成了預言。

這場火災疑似有菸蒂引燃鷹架防護網，導致多棟大樓陷入火海。（圖／美聯社影像）

這場火災疑似有菸蒂引燃鷹架防護網，火勢藉由鷹架結構迅速蔓延，隨著風勢加劇，燃燒的鷹架碎片飛散，造成其他大樓的鷹架也起火燃燒，最終8座大樓中有7座起火，針對這起大火事件，新界北總區重案組展開調查。消防處發現建築物外牆安裝的保護網、保護膜、防水帆布、塑膠布等，疑似不符消防標準。警方在調查期間更發現，其中一棟未受大火波及的大樓每層電梯大廳窗戶外都被發泡膠包封。發泡膠屬非常易燃物品，是加速火勢蔓延的因素之一，不排除是造成多棟大樓被大火吞噬的主因。

原文出處：香港大火／宏福苑淪煉獄！住戶爆「一個月前憂工人抽菸」恐釀災⋯竟成預言

