香港大火／宏福苑裝載青春回憶！ 天后曝淚別同學、鄰居心痛：無法言喻

香港宏福苑大火造成146人罹難，到目前為止還有不少人持續失聯。（東方IC）

香港宏福苑大火造成146人罹難，還有不少人仍持續失聯，香港「樂壇天后」謝安琪昨（30）日po文，感嘆提到宏福苑是她成長的家園，裝載著她整個青春回憶，數天內告別舊同學、好鄰居，「我的心痛，是無法言喻的沉重」。

謝安琪昨於臉書po文，難過提到自己曾是在宏福苑生活的居民，不僅是成長的家園，從童年到成為歌手，直至自己出嫁之前，這裡「裝載著我整個青春」。她還透露，數天內告別了舊同學、敬愛的長輩及眾多的好鄰居，「我的心痛，是無法言喻的沉重」。

謝安琪表示，看著消防員奮不顧身的身影，救護人員不眠不休的奔波，街坊的哭泣和受困者的呼救，但他們都感到束手無策，很想盡力去做一點什麼，「那怕是一個轉發、一句問候、一束鮮花、一個鞠躬、一筆捐款、一有時間就去當義工，細心了解每一段新聞資訊，還是騰出一刻在心裡默默送上祝福，每個舉動、每份心意凝聚起來，都是安頓受創家庭，支撐他們走下去的力量」。她認為，大火無情家園崩塌，「但我們仍可成為彼此的依靠」。

謝安琪不忘提及37歲殉職的消防員何偉豪，「致以最深切的慰問」，她也感激每一位盡心盡力參與救助的人員，向所有消防和搜救隊員致以最崇高的敬意，感謝他們無比的勇氣和無私的貢獻。

謝安琪也說道，每個人面對哀傷反應也不同，請允許自己悲傷，也請記得，在撐住別人的同時，也要撐住自己。火雖已撲滅，大型的善後工作立刻緊隨在後，但當新聞熱度減退，那些失去家園、身心受創的，未來尚有漫漫長路要走，以及無數挑戰需要面對，「我們的支持，不應只停留在這一刻」。願大家將此刻的傷痛，轉化為長久的承諾，「創傷需要時間修復，而我們，願意同行陪伴。」

最後，謝安琪更強調，「家，不只是一磚一瓦，也是絕望中，仍不放棄彼此的一份守望。」願逝者安息、願生者堅強，「遙遙前路，我們一起同行，衷心期盼受影響的家庭，能夠早日重獲安定」。

