香港大火／宏福苑長者最慘！37%居民超過65歲 午睡來不及逃生

香港宏福苑大火造成重大傷亡，居民回憶當時許多人正在午休。（圖／TVB《東張西望》）

香港宏福苑大火造成重大傷亡，其中長者成為最脆弱的受害群體。根據統計資料顯示，宏福苑超過37%的居民年齡超過65歲，遠高於香港整體65歲以上人口佔比23%的水平。災難發生時，許多年輕人和孩童都已外出上班上學，留在家中的多為行動不便或正在午睡的長者，導致他們來不及逃生。倖存居民嘗試聯繫失聯的老友，卻只能面對無人接聽的電話，心情悲痛不已。在悲劇中，也有外籍幫傭奮不顧身救嬰兒的感人故事。

宏福苑社區外，人們放置了鮮花悼念罹難者。許多生還者望著已不復存在的家園，內心充滿悲傷。一位居民在接受採訪時表示，他嘗試聯繫住在其他棟的老朋友，但電話始終無人接聽，讓他感到非常難過。他哽咽地說，很多人已經離開了，而他無法再與這些人取得聯繫。

根據港府統計處的推算，2024年香港65歲以上的人口佔總人口數的23%，而宏福苑的長者比例更高達37%以上，退休居民比例也有34%。這些長者反應較慢，無法及時逃離火場。一位宏福苑居民解釋，火災發生時，許多老人家正在睡午覺。他形容宏福苑是「老人村」，年輕人很少，大多是新房客，可能是租戶或新購屋者。

宏福苑的建築已有超過40年歷史，許多居民從年輕時就住在那裡，直到年老。一位目睹火災的居民表示，看著大火蔓延讓他感到非常害怕。他回憶道，一開始沒有火，但後來看著火勢迅速擴大，讓他意識到情況危急。火勢快速蔓延可能是造成嚴重傷亡的主要因素。

在這次災難中，有一位外籍幫傭為救嬰兒而奮不顧身，受到眾人讚揚。這位幫傭的前雇主表示，當人身處絕境時會進入求生模式，但即使孩子不是她自己的，她也沒有放開孩子，這一點非常令人敬佩。

在大火過後，許多人站出來支持災民，希望給予他們繼續前行的力量。這場悲劇不僅展現了災難的殘酷，也彰顯了人性中的勇氣和關懷。

