香港大火／宏福苑1558萬房內部曝！「一處封死」掀熱議

國際中心／李明融報導

香港新界大埔區「宏福苑」住宅26日發生一場世紀大火，猛烈火勢加上風勢的助燃下，延燒多達7棟建築物，當局更將此事件定為最高等級的「五級火警」，截至今（28日）上午6時，死亡人數攀升至94人（其中包含一名消防員）。就有網友PO出「香港置業網」House730販售宏福苑的照片，發現有賣家公告的屋內照片真的被「發泡膠」（Foam Board，珍珠板）封死了，真實作用掀起討論。

香港大火／宏福苑1558萬房內部裝潢曝光！網見「神祕封死處」作用掀熱議

宏福苑內部裝潢曝光，引發網友熱議。（圖／翻攝自House730）

香港大火／宏福苑1558萬房內部裝潢曝光！網見「神祕封死處」作用掀熱議

網友好奇為何要將窗戶封起來，有人推測可能是為了隔音。（圖／翻攝自House730）

香港網友在「LIHKG論壇」貼出「香港置業網」House730刊登的宏福苑待售照片，在大火發生之前，其中一間「大埔市中心 宏福苑 宏建閣 (D座) 高層 6室」以398萬元（約新台幣1558萬元）拋售，房屋介紹寫下「環境清幽，交通便利，廳大房大」，該單位屋齡為42年。網友仔細觀察屋內裝潢，發現對外的窗戶全被封得密不透風，其他網友則留言痛批、「泡棉膠在街上隨便就能撿到，比膠帶還便宜，這樣又可以省一筆」、「那群混帳想出這些東西，現在失火時，居民連屋外發生什麼事都不知道」、「十年前做過裝修，沒有經歷過用泡棉膠封窗，還可以正常開窗」。

香港大火／宏福苑1558萬房內部裝潢曝光！網見「神祕封死處」作用掀熱議

宏福苑販售價格約落在300萬港幣，這場大火香港高房價話題再度受到討論。（圖／翻攝自House730）

屋內照片也在Threads上掀起討論，有網友不解為何要將通風的窗戶封起來，質疑「為什麼要封起來啊？不是還有人住的嗎」、「不理解為什麼窗戶通風要封起來」，對此，有人推測可能是因為鄰近馬路，怕噪音才封起來隔音；也有網友直呼42年屋齡的老房，且只有2房，卻售價新台幣1558萬元直呼「398萬兩房好貴，不是老房子了嗎」。針對這起事件，香港特別行政區保安局局長鄧炳強表示，在消防人員救援期間發現大樓外牆的保護網、防水帆布疑不符防火標準，且有窗戶被發泡膠（Foam Board，珍珠板）封閉，該材質的易燃性恐怕也是這場大火迅速蔓延的主因之一。

