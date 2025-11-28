香港大火／宏福苑1558萬房「內部照曝」！ 網一看怒轟：根本外面發生什麼事都不知道

香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，至今傷亡人數還是在不斷攀升。（翻攝自微博）

香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，至今傷亡人數還是在不斷攀升。網路上有網友也曝光內部的照片並且稱，屋內是真的被「發泡膠」（珍珠板）封死，這也讓民眾傻眼，「外面發生什麼事都不知道」。

香港新界大埔宏福苑26日發生5級惡火連燒7棟，截至目前，已經有94死、78人受傷，還有超過200人失聯。有網友在「LIHKG論壇」曝光「香港置業網」House730的照片，據了解，是事發之前，「大埔市中心 宏福苑 宏建閣 （D座） 高層 6室」正在出售，內文中稱，「環境清幽，交通便利，聽大房大」，售398萬元（約台幣1,558萬元）。

宏福苑1558萬房內部照曝光。（翻攝自「LIHKG論壇」）

從照片中可以看到，屋內完全被封住，網友也怒轟，「為什麼要這麼做」「外面發生什麼事都不知道」「發泡膠隨便都有，甚至比黏膠紙便宜，這樣還可以省一筆」「聽不到看不到，看到新聞已經走不了」。

宏福苑1558萬房內部照曝光。（翻攝自「LIHKG論壇」）

另外，相關內容在社群媒體Threads上也有網友討論，「太扯」「不理解為什麼窗戶通風要封起來」「房子看起來很不舒服」。有民眾提問，「有必要嗎」，也有人回應，「隔音，近馬路吵」。

