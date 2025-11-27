香港大火／宏福苑7棟樓陷火海！專家曝危險「骨牌效應」

國際中心／徐詩詠報導



香港大埔宏福苑社區於26日下午發生五級大火，火勢在短時間內迅速蔓延，導致該社區7棟樓陷入火海，至今已釀成雙位數傷亡慘劇，仍有百名住戶失聯。消息曝光後引發全球關注，不少香港民眾也在社群上發布協尋親友的貼文。對此，有學者認為該場大火完全是救災惡夢，並解釋原因。





根據《紐約時報》報導，伍斯特理工學院消防防護工程系教授兼系主任阿爾伯特（Albert Simeoni）談及這場悲劇時直言，宏福苑「一棟接著一棟起火」的連環燃燒情況，是典型的「骨牌效應」。他指出：「火一旦燒到建築物頂部，掉落的火星與燃燒碎片會落到旁邊另一棟大樓的鷹架上，火勢就這樣一再蔓延。」

香港大火／宏福苑五級火警「7棟樓被吞噬」 專家曝「骨牌效應」：惡夢

學者認為，大樓火災出現骨牌效應會大幅增加救援難度。（圖／美聯社提供）





阿爾伯特認為，上述情況大幅增加救援難度，危險是一層接著一層，救災的每個環節都可能被打亂。他直言：「這簡直是惡夢，整體情況持續變化，包括外牆在燃燒、碎片往下掉落，消防員甚至連裝備都難以順利架設。」

