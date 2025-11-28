香港大火／宏福苑94死惡火！近300人失聯 母親淚捧學士照尋人：上週才剛畢業

香港新界大埔宏福苑於26日下午爆發五級大火，火勢沿棚架迅速蔓延至7棟大樓。（東方IC提供）

香港新界大埔宏福苑於26日下午爆發五級大火，火勢沿棚架迅速蔓延至7棟大樓，截至今（28日）6時，死亡人數已達94人，另有76名傷者由消防處送醫，仍有逾兩百人下落不明，大批家屬徹夜在臨時收容中心等待消息。

綜合港媒報導，一名年輕母親焦急尋找失聯的女兒與母親，卻被消防人員告知，救出的一名嬰兒與一名成人均已無生命跡象。她聽聞後忍不住崩潰，表示孩子是她好不容易才有的，讓她不知道該如何面對。

另外，根據日本《共同社》報導，有一名50歲母親表示，她的女兒本月19日才剛從香港理工大學畢業，母女最後一次通話後便音訊全無，她推測女兒當時仍在宏福苑內。

她焦急地拿著女兒的畢業照，在廣福社區與收容中心之間反覆尋找，卻仍未獲得任何線索。她哽咽表示，女兒一直成績優秀，是全家的驕傲，如今卻生死未卜，讓她心如刀割。

宏福苑大火從26日下午2時左右開始，傍晚6時22分升至五級。因外牆棚架密集，加上棟與棟之間距離狹窄，火勢迅速蔓延，許多住戶受困高樓無法及時逃生。

