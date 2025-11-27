香港大火「宛如煉獄、好萊塢特效」 台灣消防員：若在現場會很絕望

台灣消防員形容香港宏福苑大火宛如煉獄。（圖／達志／美聯社）

香港新界大埔宏福苑昨（26）日下午發生五級火警，截至今（27）日清晨6時，已造成44人死亡、279人失聯，其中1名消防員殉職，引起國際關注。對此，一名台灣消防員直言，若自己在現場也會感到震撼與絕望，樓梯間煙囪效應宛如煉獄，場景簡直像好萊塢特效跟AI，「祈禱消防員盡力之餘，也要注意自己的安危，希望大家照顧好自己的情緒跟身體，並注重平日的消防安全。」

一名住在宏福苑附近的香港網友，26日晚間於Threads發出消防員救災的畫面，悲傷寫道「晚上火花更悲壯了，死難者和殉職消防員RIP。」貼文曝光後，吸引許多台灣網友表達哀悼，表示「祈求香港安好」、「RIP，希望不要再增加傷亡人數了」、「這是我第一次希望這是AI影片，願香港平安」、「台灣人希望香港人能好好度過這次悲傷的意外」、「天佑香港」。

另外，也釣出一名台灣消防員留言，他直言「若我在現場，也會感到震撼跟絕望」。他表示樓層太高，雲梯極限不到一半，而樓梯間煙囪效應宛如煉獄，「這場景簡直像好萊塢特效跟AI。」

該名消防員表示，裡面的受困者一定很恐懼、痛苦、煎熬，而在大樓外的指揮官跟入室的消防員們，也承受著巨大的壓力。「那種熾熱高溫，熱衰竭，伸手不見五指的濃煙火流，那種無力感令人絕望。」

該名消防員認為，也許躲在不靠外牆的室內房間內是唯一辦法，但玻璃燒破，裡面的住戶也不知道能往哪裡逃生，「我擔心的是，這種絕境，別說一般人，即使是消防員恐怕也會很害怕。」

該名消防員也分析指出，大樓外的綠色防塵網是導致火勢快速吞噬大樓的元凶，竹製鷹架則是撐開它的骨架，「整個就是一個竹骨綠色塑膠皮燈籠概念，裡面蓄積大量高熱。」他直呼，易燃的綠色防塵網成了關鍵的可燃物，明火直接燒到，輻射熱又導致其餘材料熱分解，讓可燃性氣體大量釋出，再度加快火勢，形成惡性循環，且超高溫輻射熱又點燃鄰近大樓的易燃綠色紗網，形成不可挽回的局面。

（圖／翻攝自Threads@hyacinth.5168）

