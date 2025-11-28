香港大火／家屬焦急尋親 警「災難支援系統」助辨識身分

香港大火罹難者數量多，警協助搬運遺體。（圖／TVBS）

香港日前發生重大火災事故，造成128人死亡，其中僅39人已確認身分，引發家屬焦急尋親的困境。保安局局長鄧炳強表示，約半數遺體在單位內尋獲，相信稍後能確認身分，但仍有約40具遺體需要更長時間辨識。為加速身分確認，署理警務處處長簡啟恩指出警方已啟用重大事件調查及災難支援系統，整合失聯者與傷者資訊，加快比對程序。同時，香港心理學會會長徐佩宏提醒民眾減少觀看火場畫面，並已安排超過200名臨床心理學家提供免費心理諮商服務。

隨著香港大火進入第三天，死傷人數持續攀升，遺體陸續被運送至大圍富山殮房。工作人員與警察在現場協助搬運遺體，該處有足夠空間安置罹難者遺體，但家屬面臨如何從眾多遺體中辨識親人的艱難處境。家屬乘坐當局安排的小巴抵達殮房認屍，心情萬分沉重。保安局局長鄧炳強表示，在128名死者中，已確認39人身分。他解釋，約有半數遺體是在單位內發現的，相信不久後能辨認出這些遺體的身分。然而，仍有約40具遺體需要更多時間才能完成身分辨識工作。

為了加速辨識流程，署理警務處處長簡啟恩說明警方正使用重大事件調查及災難支援系統，將失蹤者及災難中傷者的資料輸入系統中。透過自動校對功能，能更快識別傷亡者身分，加快回應民眾對失蹤親友的查詢。這起大火不僅在香港引起關注，也受到國際社會矚目。香港心理學會會長徐佩宏提醒，火警現場的濃煙、高溫、火光和嘈雜聲音等恐怖畫面容易留在腦海中很長時間。他強調，雖然現今資訊發達，很容易接觸到這些畫面，但不停觀看會影響心理健康，應適可而止。為了幫助受災家屬及民眾度過心理難關，香港心理學會已安排超過200名臨床心理學家，在線上和線下提供免費心理治療服務，希望能在家屬等待失聯親友消息的同時，提供必要的心理支持。

