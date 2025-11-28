香港大火／專家分析仍用竹製鷹架3原因 研判它讓火勢迅速蔓延

香港新界的大埔宏福苑日前發生嚴重大火，目前為止已有128人罹難、200多人持續失聯。（東方IC）

香港新界的大埔宏福苑26日發生五級大火，根據目前統計共有128人罹難、200多人持續失聯。大火發生當時宏福苑的外圍有竹製鷹架搭建，有不少人認為可能是其導致火勢迅速蔓延，甚至質疑到現在怎麼還使用竹製鷹架作業，專家、香港建造業總工會理事長周思傑分析列出3個沿用竹製鷹架的原因，並研判圍網可能才是導致火勢迅速蔓延的原因。

針對香港大埔宏福苑發生大火事件，根據中國媒體《紅星新聞》報導，專家周思傑昨（27）日專訪時透露，案發當時他趕到現場，發現火勢迅速蔓延到頂樓，研判竹製鷹架外頭的綠色圍網不符合防火規定，所以才會燃燒得這麼快。

至於外界關注香港仍使用竹製鷹架的問題，周思傑分析列出竹製鷹架仍存在的3大原因，首先香港、澳門都屬於空間狹窄，而且地勢起伏的地方，加上各種建築外型有不規則形狀等緣故，用竹製鷹架來搭建比鐵製的更具靈活性及兼容性。

周思傑補充第二點，香港竹製鷹架的相關從業者人口，大約有3,000、4,000人，是個龐大的群體；最後一點是成本問題，竹製鷹架可減少50%費用。就是上述3大主因，才讓香港至今仍繼續使用傳統的竹製鷹架。

