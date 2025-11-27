香港大火、工人抽菸片瘋傳！外媒再批竹鷹架

▲香港網路上流傳疑似工人在宏福苑施工地抽菸的影片，但具體失火原因還有待釐清。（圖／翻攝自IG）

[NOWnews今日新聞] 香港宏福苑五級大火，截至27日清晨8點左右，已知造成至少44人死亡，279人失蹤，死傷人數恐持續攀升，關於起火原因，不少香港人指控疑似與工人不聽勸阻，在施工地抽菸有關，相關影片也在網路上瘋傳，旁白還伴隨民眾的質問聲。與此同時，外媒《路透社》也再批竹製鷹架的危險性。

《路透社》報導稱，這是香港30年來最致命的火災，凸顯了建築維修工程中，使用易燃竹製鷹架和網狀物的風險，儘管目前還在釐清具體起火、火勢蔓延原因，但燒焦的竹架隨著大火轟然倒塌，脆弱的模樣顯而易見。

報導提到，竹製工藝源自中國，竹子被視為優雅和道德堅韌的象徵，是建築的基礎材料之一，據說甚至在建造萬里長城時，就被用來製作鷹架和工具。在香港這個摩天大樓林立的前英國殖民地，幾十年來，竹子一直是鷹架的首選材料，畢竟價格低廉、儲量豐富、柔韌性又好。

儘管如今竹製鷹架在香港，已逐漸被更堅固的金屬鷹架取代，但依照官方統計，在高度現代化的香港，仍有約2500名註冊的竹製鷹架師傅從事相關行業。而且，竹製鷹架經常搭配綠色格狀網使用，防止碎屑掉落、傷及路人，這次發生大火的宏福苑就是如此。

香港特首李家超表示，已成立專案小組調查火災原因，包含該建築物的外牆是否符合防火標準，若存在任何不當行為，誓言依法追究責任，目前已逮捕3人。

報導提到，今年3月香港政府曾表示，今後所有新的公共工程合約裡，50%必須使用金屬鷹架，但當時重點似乎更放在工人安全而非火災風險；香港勞工局7月亦曾聲稱，政府目前沒有禁止使用竹製鷹架的打算，不過隨著這場五級大火發生，香港不排除將迎來建築法規的新一波改變。

