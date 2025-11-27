香港大火》建築師：台灣法規相對嚴 建議防護網防火性納法管

香港宏福苑大火造成慘重傷亡，震驚全球，香港警方初步推測大火綿延主要和外牆拉皮施工未使用防燃材料，面對台灣老屋也多，外牆也面臨拉皮問題，民眾擔憂會不會在台灣重演類似事件？國內建築師說，民眾不用過度擔憂，台灣建築法規相對嚴格，不過，未來仍應該考慮將防護網的防火性納入強制規範，避免發生悲劇。



建築安全履歷協會創會理事長戴雲發表示，香港建商多追求坪效最大化，香港使用竹製鷹架彈性大又能適應山坡地形，才成為香港推崇的施工方式，現在全球都已改用金屬鷹架，香港還打算將竹製鷹架列為文化遺產保留工藝，乾燥的竹子雖不易自行點燃，考量成本因素，竹製鷹架價格僅約十分之一，也讓香港選擇竹製鷹架。



戴雲發提到，台灣工地對鷹架防護網有明確規範，防護網須至少採用20號以上鍍鋅鐵絲網、直徑1.3公釐以上的尼龍網（網格不大於15毫米），或具防塵功能的防塵網／防塵布，目前防護網主要是以防落、防塵及噪音，尚未納入防火，建議政府未來可考慮將防護網 的防火性能納入強制規範， 避免悲劇發生。



上圓聯合建築師事務所建築師彭康祐指出，目前台灣建築法規定，若和鄰棟建築只相距1.5公尺以內，就不能有開窗或開門，若要開窗、門，要有1小時的防火時效；距離小於3公尺可開窗、門，但仍要有1小時防火時效的門窗，若相距6公尺以上，就比較不會有問題，如此能有效延緩火勢蔓延，至於台灣鷹架普遍是由不燃材料建成，比較不會有起火問題。



彭康祐提醒民眾，買房前可以了解一下消防設備，8樓以上要有2座以上安全梯；超過11樓以上建築，屋內就要配備消防灑水頭，從室內阻斷火源，同時，每樓也要配備滅火器；15樓以上或是樓高50公尺以上就屬超高樓層，要設置特別安全梯，還要有排煙室，增加火災發生後的存活率。另外，台灣目前工地也開始禁止吸煙、使用明火，若有從事焊接等有火花情況，附近不能有易燃材料。