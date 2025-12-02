香港大火：從「人禍問責」到「以災亂港」的災後七日

（德國之聲中文網）香港宏福苑大火週二（12月2日）頭七，全城瀰漫哀悼氣氛。火災多日後，Anna終於從這場噩夢中回神。

「還沒消化到這件事。為什麼會這樣？簡直是不可思議，叫做瘋癲。」

69歲的Anna是宏新閣最後一批逃出來的居民。11月26日下午2點多，獨居的她接到親友打來問起附近火災，起初不以為意，直到聽見走廊人聲嘈雜，才驚覺火已經燒了過來。

「我進了電梯，警鐘才響。我們是最後一批。到地上走出去，一走離開大廈、走出門口，當然想看火災，那裡已經整座都黑煙了。」

Anna原本想走樓梯逃生，但因為住在高樓層，只好選擇搭電梯。離開的一路上，她不時回望那棟住了40多年的大樓。

「我腳軟了，我真的腳軟了......然後有個人不知道是誰，我很感謝他，他扶著我、他叫我走、拖著我。我又回頭看 ，我不記得是宏什麼閣著火了，第二座已經著火了。我又再走，走了不到十步又再看，第三我旁邊那座已經著火了。」

根據官方最新數據，宏福苑五級大火造成至少151人死亡、79人受傷，仍有39具遺體未能辨認，30多名市民失聯。香港警察傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢在電視新聞上哽咽說道：「有的遺體變成灰燼，所以我們不排除，最後不能夠將所有失聯人士帶出來。」

「這個不是天災，是人禍！」

「原來我們花了十幾萬，是給人家燒了一間屋。我馬上眼淚飆出來。」Anna憤怒說道。

宏福苑8座大廈自去年7月起展開大維修工程，至今已超過1年，整個工程涉款3.3億元港幣。Anna說自己已經付了15萬6千元港幣的維修費，血本無歸，投入40年心血的家也付之一炬。

「政府勒令你這座大廈一定要大維修，不維修就不行，有什麼事倒下來，你就要賠償。那都要做啦，你是政府嘛。但是因為你老人家，你又沒有能力，那（政府）就弄了兩份資助......5萬元那份說已經開始要發放了，可能有些人已經收到，但是我還沒收到，我不知道會不會收到，但是8萬元那份就一定要等完工。」

她字句鏗鏘地問道：「你知道什麼是完工紙嗎？完成工作的證明書。你告訴我，（大維修還）可不可以完成？」

香港非營利組織「中科監察」主席潘焯鴻向DW表示，該組織從去年中開始收到許多宏福苑居民的求助，內容包括質疑大維修被圍標、法團不維護業主權益、堅持高價展開工程、發現棚網阻燃不合格等。

他稱，有關建築管理法例存在嚴重漏洞，導致法團的管理委員會權力過大、責任微少，政府單位「明知有問題，但就堅持不處理」，才漸漸形成龐大的圍標及貪污集團，「形成了一個渾然天成的荒謬」。

目前，香港廉政公署已就宏福苑大維修工程可能涉貪，成立專案小組並展開調查，已經拘捕11人，其中包括3名涉嫌「誤殺」的承建商「宏業建築工程有限公司」負責人。涉事工程顧問公司「鴻毅建築師有限公司」也遭到搜查。

「這個不是天災，是人禍！當然我沒有證據，但是整個大維修我在現場身處其中，天災怎會自動著火？天災是地震，它不會自動著火，這不是火山是不是？這樣就叫人禍。從悲傷到憤怒，如果我看到承建商，我都要不顧後果打他兩拳。」Anna說道。

「最大的問題在於執行制度的寬鬆」

火災之初，竹棚被直指是火勢迅速蔓延的罪魁禍首。但綜合目前政府的公開說法，外牆維修工程使用的棚網疑似不合規才是關鍵之一。

官方初步化驗顯示，提取的20個棚網樣本中有7個未達阻燃標準。這與保安局局長鄧炳強數日前稱「棚網合乎要求」的說法，並不一致。鄧炳強稱，日前火熱猛烈，只能在大廈低處取樣，但這次抽取的位置較難觸及，懷疑承建商為了省錢摻入不合規的棚網，魚目混珠。

Anna也向DW表示，她認為風災後修補的棚網可能不合規。「最初搭棚時那個網是合格的，因為我們有一些業主走去剪了過來燒，是燒不了的。但是你記不記得香港打過幾次風？很厲害的，爛了網子。有幾天它是要修補那個網的，我怎麼知道你用什麼網子修補？ 」

另一個關鍵，則可能與易燃的發泡膠板有關。

80歲的趙先生住在宏泰閣40多年，他與太太幸運逃生。夫婦齊聲批評，發泡膠封窗不只火災當刻看不見外面，過去一年在家也都過著見無天日的生活：「窗封住都看不到的，全部都封了，所以我家裡每天都開燈。你不開燈黑漆漆的，晚上有時去廁所，你不開燈容易摔倒都不知道。封我們熱到死，冷氣都拆了。」

趙先生另指，整個逃生過程未聞警鐘。「差不多燒到一半，我們才知道。沒有警鐘響過，又沒有水，又沒有響，什麼都沒有，真的沒有。要不是隔壁的太太通知我們，都不知道是火警。」

一名香港本地地產發展商的高管人員Simon .C（化名）告訴DW，大廈維修如果要把全屋苑的消防火警關閉，正常要跟消防署申請，因為屋苑的消防系統與消防局連結。有些工地師傅可能會找些皺紋紙遮住探測器都不奇怪，但不會長時間關閉消防系統。

他質疑：「如果有人為了工程而關閉了這個感應的消防系統，究竟這個是屋苑單方面的舉動，還是消防署會允許你這樣做？我們用常識去這樣想，消防署一定不允許，一定是有人貪方便。」

本身有建築工程背景的潘焯鴻稱，這些背後是一個更大的系統性問題：「最大的問題在於執行制度的寬鬆，有法不依、執法不嚴，然後才是棚網及發泡膠。絕對與竹棚無關。」

「以災亂港」的危機管理？

宏福苑大火成為香港超過半世紀以來最嚴重火災，至今疑點重重，真相未明。災後第四天，駐港國家安全公署即發布聲明稱，「反中亂港分子和別有用心者仍蠢蠢欲動」，支持特區政府堅定依法嚴懲「以災亂港」分子。

數日內，香港國安處以涉嫌「煽動」為由拘捕3人，其中包括「大埔宏福苑火災關注組」創辦人、發起「四大訴求」連署並要求獨立調查的大學生關靖豐（Miles），以及前屯門區議員張錦雄與一名大埔女義工。

喬治城大學亞洲法中心高級研究員黎恩灝向DW表示，這些舉動反映了政府的危機管理重點，目前已經從災難善後轉變為維護國安。

他認為，香港當局對民間自發、自救和自由發聲問責的互助行動「看來深感不安」，所以先是動員官方支助成立的「關愛隊」，試圖由上而下逐步取締民間自發行動，又透過刑事拘捕阻嚇民眾就大火問題尋根究底。

他舉例，過往香港發生重大公共危機時，例如2012年的南丫海難，時任特首梁振英迅速成立法定的「獨立調查委員會」調查；今次大火，「無論是傳媒或被捕的聯署發起人均提出要獨立調查的訴求，完全是香港體制秩序內合憲合法的機制，看不到有任何危害國家安全的問題，但諷刺地，當局如今似乎視要求獨立調查會危害國安。」

潘焯鴻則評論：「始終是一個世紀火災，香港特區政府本來已經表現差強人意，火災初期表現更加乏善足陳，尤其是在於災民無家可歸的賑災方面，好險有公民社會的主動參與，緩解了居民的生存問題。」但他也認為，政府隨後成立中央基金並接受捐款，「做了一個非常好的策略」，應有足夠的資金解決安置問題。

只是在趙先生看來，尋求救濟對老人來說仍有許多不便。

「說得不好聽，真的不夠集中。很難的，這個給一千，那個給一千，還要分開來給，又不是馬上通知你......聽電視今天又說，你要自己打電話去。要問你拿（救濟金），要打電話給你；我要問你（另一個單位）拿，又要打電話給你。我們老傢伙，腦筋都不是一流的了。」

趙老先生與太太現在暫住女兒家中。他說，老人病痛纏身，腳又痛，腰又痛，又坐骨神徑疼痛，「這幾天痛到每天吃止痛都不行」，仍要奔波找錢。他形容自己好似「無主烏雲」，最要緊是能盡快有自己的住處。

等政府一個說法

大火後第七日，香港特首李家超宣布，將成立由法官主持的獨立委員會，同時立法會選舉也將如期在12月7日舉行。

「我要求調查到底，不論涉及任何人都一問到底、追責到底，令真相水落石出，讓逝者安息。」在被媒體詢問，世紀慘劇後，李家超為何仍有資格繼續擔任特首？他則回應，「有城市都會發生火災」，「這是一場悲劇，這是一場大火，我們需要改革」。

李家超表示，該獨立委員會將由一名法官主持，但沒有透露更多細節。有媒體指，政府成立的「獨立委員會」與民間呼籲的「獨立調查委員會」不同。後者依據香港有關法例，有法定權力傳召證人，甚至發出逮捕令，強迫任何人出席聆訊。

「拿十幾萬來裝修，給錢燒我家屋。現在十幾萬怎麼辦不知道，當然要等政府，是不是要叫他給我？我現在都不知道。」趙老先生無奈說著。

目前被安置在護老院（安養機構）Anna說：「我離過婚，我做公司，不要說失敗，就是草草結束了，高高低低的人生都不少。離婚都很傷的，但是真的沒有這次這麼傷，很傷、很傷。我和女兒的回憶都沒有了，所有的相片都沒有了，所有的資料都沒有了，文件都沒有了。」

她稱，比起很多人，自己已算幸運。「你現在可以用家破人亡去形容，是很貼切的，真的。我只不過是家破而已，所以我都要勇敢面對。幸好老朋友支持，陪我到處去拿救濟基金。」

「因為我最後一個走出來，人家的電梯都等著我。如果電梯不等著我，我要走樓梯，我不知道會發生什麼情形，我不知道會不會像那些人在樓梯中死了。所以女兒勸我，當我中了六合彩 。沒辦法了，活著已經是一個福氣了。」

但她都對未來仍然迷惘。

「我的未來我不知道，我正在等我們李家超先生，我真的正在等他，我相信很多人都在等他。我不知道怎樣，我的未來真的不知道怎樣。我住了40年，我放了40年心血下去才弄到一間家，沒有了，真的什麼都沒有。」

作者: 葉家均, S. Ripley